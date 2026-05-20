宜蘭輕艇小將征戰亞洲大放異彩 縣府表揚4位奪牌國手讚「台灣之光」

宜蘭輕艇好手在國際賽事表現亮眼，披金戴銀，代理縣長林茂盛今天接見「2026年亞洲青少年暨U23輕艇激流錦標賽」斬獲多面獎牌的4位國手，面對各國頂尖強敵與湍急水流的雙重考驗，就讀佛光大學的吳融政、吳亭儀，羅東高商的曾心光、朱泓宇展現沉穩素質，抱回獎牌，其中吳亭儀跟吳融政拿到亞運參賽門票，為國爭光。

輕艇激流是一項考驗專注力、體力與瞬間應變能力的運動，在變化萬千的激流中精準穿梭標桿，背後是無數次翻覆、吃水與重新出發的經驗累積。代理縣長林茂盛讚許，這幾位年輕好手從小在宜蘭的水域中扎根訓練，克服無數的艱辛與挫折，如今站上亞洲級別的賽場上乘風破浪，這份拚搏精神令人動容與驕傲。

賽事中，4位宜蘭囡仔的成績斐然，在面對高壓的國際對抗中技壓群雄。佛光大學的吳融政勇奪U23男子組C1激流標桿金牌及C1TEAM銀牌；同校的吳亭儀展現全方位韌性，包辦U23女子組K1激流標桿銀牌、K-CROSS對抗賽銅牌、Thai OPEN女子組K1激流標桿銅牌及U23女子組K-CROSS個人賽第5名。

羅東高商的表現同樣亮眼，曾心光在強敵環伺下奪得U18男子組C1激流標桿金牌、U23男子組C1 TEAM銀牌，以及Thai OPEN男子組C1激流標桿第6名；朱泓宇則一舉摘下U18男子組K-CROSS個人賽銀牌、K1激流標桿與K-CROSS對抗賽雙料銅牌，並與隊友齊力拿下U23男子組K1 TEAM銅牌。

每面耀眼的國際獎牌都是教練、選手努力付出，縣府強調，為了讓這群優秀的基層運動員能無後顧之憂地備戰，未來將持續建構完善的三級運動人才培育體系，並積極爭取「安農溪輕艇激流標桿國際競賽場地」及「冬山河水上運動訓練基地專屬重量訓練室」，為選手打造國際級訓練規格，持續做宜蘭囡仔最堅強的後盾。