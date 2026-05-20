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DAZN打造最強籃球盛宴 PLG季後賽、FIBA 3對3系列賽一次看個夠

聯合新聞網／ 綜合報導
DAZN打造最強籃球盛宴，PLG季後賽、FIBA 3對3系列賽一次看個夠。 DAZNTaiwan提供
DAZN打造最強籃球盛宴，PLG季後賽、FIBA 3對3系列賽一次看個夠。 DAZNTaiwan提供

全球領先運動娛樂串流平台 DAZN 持續擴大內容版圖，繼日前推出特定場次日本職棒與中華職棒「解鎖觀看」服務後，再升級打造「籃球內容零距離解鎖」體驗，進一步擴展至台灣職業籃球聯盟 P. LEAGUE+ 季後賽與總冠軍戰，以及2026年FIBA 3對3所有系列賽事。球迷只要下載並註冊DAZN APP，即可透過手機、平板、電腦及聯網電視等跨平台裝置，隨時掌握熱門籃球賽事與精彩內容，無論是台灣職籃季後賽的熱血對決，還是世界級3對3國際舞台，一次感受最頂尖的籃球魅力。

隨著「野獸」林志傑 宣布本季結束後正式引退，本季PLG季後賽話題全面升溫。DAZN此次全面開放PLG季後賽與總冠軍戰線上觀賽服務，球迷無需額外購買方案，即可即時鎖定台灣職籃最受矚目的焦點對決。臺北富邦勇士與台鋼獵鷹將於5月21日正面交鋒，勝隊則將挑戰例行賽龍頭桃園璞園領航猿。這不只是冠軍之路，更是球迷見證林志傑生涯最終章的重要時刻。DAZN希望透過更便利的觀賽方式，讓更多人一同感受台灣職籃季後賽的熱血氛圍與榮耀時刻。

除了本土職籃賽事之外，DAZN多年來持續深耕FIBA 3對3國際賽事轉播，不僅是台灣獨家轉播平台，現在更全面開放2026 FIBA 3對3所有系列賽內容，包含世界盃與大師賽等世界最高等級賽事。相較傳統五對五籃球，3對3擁有更快速的攻防轉換、更激烈的身體對抗，也讓比賽充滿無法預測的張力。即將於6月1日至6月7日登場的FIBA 3對3世界盃，將集結全球男子、女子各20支國家代表隊，共同角逐世界冠軍榮耀。球迷只要註冊DAZN串流平台，即可同步鎖定世界頂尖3對3國際賽事。

DAZN表示，未來將持續拓展更多運動內容與國際級賽事，透過更便利的跨平台觀看方式，讓球迷不受時間與地點限制，隨時享受世界級體育娛樂內容。從台灣職籃季後賽、林志傑生涯最終章，再到世界頂尖FIBA 3對3國際舞台，DAZN希望讓更多台灣球迷能與全球體壇零時差接軌，享受運動帶來的熱血、感動與榮耀時刻。

籃球

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