PLG／野獸「最後一舞」添榮耀 林志傑年度人氣王6連霸

P. LEAGUE+今天公佈2025-26球季年度人氣王、年度啦啦隊及年度啦啦隊人氣王，臺北富邦勇士當家球星「野獸」林志傑雖然本季打完將高掛球鞋，但在球迷心中仍具高人氣，生涯第6度獲選年度人氣王創下空前紀錄，同樣高人氣的勇士啦啦隊Fubon Angels拿下年度啦啦隊4連霸，年度啦啦隊人氣王則由新隊伍洋基工程的YoungKey Girls韓國成員睦那京獲得殊榮。

本季在台北小巨蛋進行引退儀式的林志傑，連2天均創下台北小巨蛋人數滿場的紀錄，足以顯示林志傑在球迷心中的高人氣地位，也讓他在年度人氣王的票選中拿到6成61的高得票率，完成年度人氣王6連霸。

年度啦啦隊由Fubon Angels完成4連霸。圖／PLG提供

Fubon Angels本季持續強化韓風應援，並且打造更多朗朗上口的加油口號及充滿活力的應援舞蹈，讓球迷進場除了欣賞緊張刺激的球賽之外，也能隨著Fubon Angels的應援感受不一樣的球場文化。Fubon Angels 和球迷心連心一 同加油吶喊獲得球迷高度認同，本季以突破兩萬票的亮眼成績完成年度啦啦隊4連霸。

睦那京奪年度啦啦隊人氣王。

外號「女帝」的韓籍啦啦隊成員睦那京，本季獲得洋基工程重磅邀請加盟YoungKey Girls，除了擔任隊⻑之外，睦那京也親自參與啦啦隊新血選拔與訓練， 為洋基工程打造更具專業與熱情的應援團隊。此外，睦那京憑藉親和力十足的魅力與穩健成熟的舞台實力，贏得粉絲們一致喜愛，最終獲得球迷破萬票的支持拿下年度啦啦隊人氣王。