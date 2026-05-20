快訊

貓跳台「太空艙養魚」給貓玩…強光直射竟聚焦起火 他回家見慘況崩潰

吃素膽固醇還超高？醫揭「最大陷阱」！大推4食物幫降血脂、護血管｜元氣網

護國群山搶才、理工師資崩塌 動搖國本的教育危機

聽新聞
0:00 / 0:00

PLG／野獸「最後一舞」添榮耀 林志傑年度人氣王6連霸

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
富邦勇士「野獸」林志傑。圖／PLG提供
富邦勇士「野獸」林志傑。圖／PLG提供

P. LEAGUE+今天公佈2025-26球季年度人氣王、年度啦啦隊及年度啦啦隊人氣王，臺北富邦勇士當家球星「野獸」林志傑雖然本季打完將高掛球鞋，但在球迷心中仍具高人氣，生涯第6度獲選年度人氣王創下空前紀錄，同樣高人氣的勇士啦啦隊Fubon Angels拿下年度啦啦隊4連霸，年度啦啦隊人氣王則由新隊伍洋基工程的YoungKey Girls韓國成員睦那京獲得殊榮。

本季在台北小巨蛋進行引退儀式的林志傑，連2天均創下台北小巨蛋人數滿場的紀錄，足以顯示林志傑在球迷心中的高人氣地位，也讓他在年度人氣王的票選中拿到6成61的高得票率，完成年度人氣王6連霸。

年度啦啦隊由Fubon Angels完成4連霸。圖／PLG提供
年度啦啦隊由Fubon Angels完成4連霸。圖／PLG提供

Fubon Angels本季持續強化韓風應援，並且打造更多朗朗上口的加油口號及充滿活力的應援舞蹈，讓球迷進場除了欣賞緊張刺激的球賽之外，也能隨著Fubon Angels的應援感受不一樣的球場文化。Fubon Angels 和球迷心連心一 同加油吶喊獲得球迷高度認同，本季以突破兩萬票的亮眼成績完成年度啦啦隊4連霸。

睦那京奪年度啦啦隊人氣王。
睦那京奪年度啦啦隊人氣王。

外號「女帝」的韓籍啦啦隊成員睦那京，本季獲得洋基工程重磅邀請加盟YoungKey Girls，除了擔任隊⻑之外，睦那京也親自參與啦啦隊新血選拔與訓練， 為洋基工程打造更具專業與熱情的應援團隊。此外，睦那京憑藉親和力十足的魅力與穩健成熟的舞台實力，贏得粉絲們一致喜愛，最終獲得球迷破萬票的支持拿下年度啦啦隊人氣王。

林志傑 睦那京 籃球

延伸閱讀

中職／起亞虎啦啦隊再次助陣悍將「攻蛋」 與Fubon Angels連跳3天

PLG／年度數據獎項出爐 谷毛唯嘉唯一本土獲獎

TPBL／球技、個性太圈粉 高錦瑋蟬聯年度人氣球星

影／洋基女孩啦啦隊成軍首年登上MLB 受邀在520台灣日演出

相關新聞

PLG／野獸「最後一舞」添榮耀 林志傑年度人氣王6連霸

P. LEAGUE+今天公佈2025-26球季年度人氣王、年度啦啦隊及年度啦啦隊人氣王，臺北富邦勇士當家球星「野獸」林志傑雖然本季打完將高掛球鞋，但在球迷心中仍具高人氣，生涯第6度獲選年度人氣王創下空前紀錄，同樣高人氣的勇士啦啦隊Fubon Angels拿下年度啦啦隊4連霸，年度啦啦隊人氣王則由新隊伍洋基工程的YoungKey Girls韓國成員睦那京獲得殊榮。

DAZN打造最強籃球盛宴 PLG季後賽、FIBA 3對3系列賽一次看個夠

DAZN正式推出「籃球內容零距離解鎖」服務，台灣職業籃球聯盟PLG季後賽及FIBA 3對3系列賽活動一次看個夠。球迷只需下載DAZN APP，即可隨時享受精彩賽事及林志傑的最終篇章。

PLG／年度數據獎項出爐 谷毛唯嘉唯一本土獲獎

P. LEAGUE+今天公佈2025到26球季年度數據獎項，4支球隊均有選手拿下年度數據獎項，其中台鋼獵鷹的谷毛唯嘉傳出助攻王、翟蒙獲得抄截王，球隊拿下2項年度數據獎項，成為本季最大贏家，谷毛唯嘉也是唯一獲獎的本土球員。

TPBL／球技、個性太圈粉 高錦瑋蟬聯年度人氣球星

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今天公布2025-26賽季年度人氣球星，由桃園台啤永豐雲豹當家後衛高錦瑋蟬聯，加上再度入選年度第一隊，本季他已「連莊」兩項大獎。

TPBL／國王挑戰3連霸 配專屬應援曲衝擊金盃

新北國王在季後賽以3比1淘汰例行賽龍頭桃園台啤永豐雲豹，連續四年昂首踏上總冠軍賽，以行動證明「王座上的主人從未改變」，接下來國王將在總冠軍賽回到最熟悉的新莊城堡，持續本季季後賽「Still Our Crown」的口號，全力衝擊三連霸霸業。

籃球／第二屆宜蘭青少年公益訓練營6月登場 重量級教練團親自執教

延續熱血的射手精神與傳承信念，「2026第二屆宜蘭青少年公益籃球訓練營」將於6月6、7日在宜蘭高中熱血開跑，這項曾因疫情中斷、去年在宜蘭縣籃球發展協會支持下暌違6年復辦的公益活動，今年再度集結重量級教練團，攜手將頂級籃球資源帶回蘭陽平原，為在地基層籃球扎根。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。