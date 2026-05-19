PLG／年度數據獎項出爐 谷毛唯嘉唯一本土獲獎

P. LEAGUE+今天公佈2025到26球季年度數據獎項，4支球隊均有選手拿下年度數據獎項，其中台鋼獵鷹的谷毛唯嘉傳出助攻王、翟蒙獲得抄截王，球隊拿下2項年度數據獎項，成為本季最大贏家，谷毛唯嘉也是唯一獲獎的本土球員。

獵鷹本季在攻守兩端都大幅進化，「鷹速小子」谷毛唯嘉本季表現亮眼，2月場均送出7.0助攻幫助他拿到2月單月最有價值球員，本季他也曾有單場14助攻的精采表現，最後以場均6.5助攻拿下助攻王。

加盟第2年的翟蒙本季更加融入獵鷹並提升團隊防守能力，本季曾多次單場4抄截，幫助球隊增加不少轉換快攻得分的機會，最終以場均2.0抄截拿下抄截王。

本季加盟臺北富邦勇士的古德溫，多元的進攻手段堪稱進攻萬花筒，讓對手總是防不勝防，1月4日對上洋基工程更轟下單場51分的聯盟例行賽單場得分紀錄，並以場均25.8分登上得分王。

2024到25球季拿下年度洋將的伯朗，本季依舊是桃園璞園領航猿不可或缺的重要戰力，除了穩定的進攻火力之外，伯朗本季曾2度單場送出5個麻辣火鍋，展現他強悍的防守能力，最終以場均1.9阻攻拿下阻攻王。

新軍洋基工程本季找來老經驗洋將庫薩斯助拳，借重他深厚的籃板能力鞏固禁區，不論進攻籃板或防守籃板庫薩斯都是排聯盟第一，本季24場全勤出賽有17場抓下雙位數籃板，以場均11.0籃板拿下籃板王。

洋基工程洋將庫薩斯摘下籃板王。圖／PLG提供

勇士洋將古德溫砍下得分王。圖／PLG提供

領航猿洋將伯朗拿下阻攻王。圖／PLG提供