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TPBL／球技、個性太圈粉 高錦瑋蟬聯年度人氣球星

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
高錦瑋蟬聯年度人氣球星。圖／TPBL提供
高錦瑋蟬聯年度人氣球星。圖／TPBL提供

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今天公布2025-26賽季年度人氣球星，由桃園台啤永豐雲豹當家後衛高錦瑋蟬聯，加上再度入選年度第一隊，本季他已「連莊」兩項大獎。

高錦瑋以13611票高居第一，展現驚人球迷支持度；第二至第十名依序為高國豪（12555票）、德魯（6822票）、阿巴西（5514票）、林俊吉（4410票）、雷蒙恩（4167票）、蔣淯安（3849票）、飛克（3774票）、謝亞軒（3747票）和林書緯（3744票）。

聯盟表示，本季年度人氣球星獎由INMORIES冠名贊助，並提供「設計師手工訂製西裝」作為獎品。

年度人氣球星獎不僅象徵球迷支持，更代表球員在場上表現、生活品味與大眾影響力的綜合體現。INMORIES本次透過高質感訂製西裝，將球員在賽場上的自信與風格延伸至榮耀時刻，為其打造專屬於這一季的紀念與象徵。

高錦瑋不僅在場上持續展現核心價值，場下同樣以實際行動累積影響力。上季結束後，他與球隊簽下七年長約，並於續約後第一時間捐出300萬元回饋自小成長的兒童之家，展現對社會的責任感與回饋初心，也進一步拉近與球迷之間的情感連結。

身材條件並非優勢的高錦瑋，籃球之路走來並不平順，卻憑藉長期投入訓練與不斷精進技術，一步步克服先天限制，走出屬於自己的道路。從國中JHBL、高中HBL、大學UBA到職業賽場，高錦瑋皆曾站上冠軍榮耀舞台，持續證明自身價值，本季也持續帶領球隊朝冠軍目標邁進。

聯盟表示，年度人氣球星獎項由球迷票選產生，不僅反映球員場上表現，更代表其整體影響力與市場號召力。高錦瑋連續兩季獲得此項殊榮，顯示其在競技成績、個人特質與場外形象上，皆獲得廣大球迷的高度認同。

高錦瑋 TPBL 林書緯 籃球

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