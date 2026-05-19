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TPBL／國王挑戰3連霸 配專屬應援曲衝擊金盃

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
新北國王延續季後賽口號Still Our Crown。圖／國王提供
新北國王延續季後賽口號Still Our Crown。圖／國王提供

新北國王在季後賽以3比1淘汰例行賽龍頭桃園台啤永豐雲豹，連續四年昂首踏上總冠軍賽，以行動證明「王座上的主人從未改變」，接下來國王將在總冠軍賽回到最熟悉的新莊城堡，持續本季季後賽「Still Our Crown」的口號，全力衝擊三連霸霸業。

今年國王的衛冕之路走得顛頗，季後挑戰賽面對例行賽對戰1勝5敗的新北中信特攻，在退無可退的狀況下連拿兩勝晉級；季後賽更正面迎戰例行賽第一種子桃園台啤永豐雲豹，最終以3比1 過關。而總冠軍賽的王座爭奪戰，國王將正面迎擊擁有「宇宙夢」稱號例行賽第二種子福爾摩沙夢想家。

這段路程或許是「下剋上」的驚奇之旅，但對國王來說這只是找回衛冕軍身份的必然過程；球隊從不把自己定位為「挑戰者」，而是帶著與生俱來的強者氣勢，面對任何對手都毫無畏懼，正面迎擊每一場戰役。

截至目前TPBL 年度個人與團隊獎項，國王僅李愷諺入選年度防守第一隊一項，國王選擇不將焦點放在評選上，而是聚焦於團隊的實力。總教練洪志善說：「我們球隊能走到今天，靠的從來不是獎項的肯定。別人怎麼評價、把獎頒給誰，那是外界的選擇。對我們來說，距離第三座冠軍，只差最後四場勝利，這才是我們要的榮耀。」

林書緯也說：「老實說，已經習慣了。個人獎項他們儘管拿去，球隊一直都把注意力放在即將到來的總冠軍賽。」

從季後賽開始喊的「Still Our Crown」口號，球團也將口號精神推出專屬應援曲，目前該曲已正式上架於Spotify，讓球迷能隨時感受戰場的熱血。應援曲將在總冠軍賽延續並宣告著，這座冠軍，自始都握在國王手中，絕不退讓，如同歌詞「Until we unthroned, we still the Kings」，國王要帶著這份毋庸置疑的霸氣重返新莊城堡，用「皇冠不落地」的決心，捍衛榮耀王朝。

國王總冠軍主場門票將於KKTIX售票平台正式開賣，今天12點00到23點59分率先開放季票球迷進行第3、4、6戰的保留座位，20日中午12點到下午14點59分開放季票球迷優先購買第3戰和第4戰門票，同日下午3點到5點59分是王道銀行卡友優先購票時間，晚上6點正式全面開賣。

國王今天也宣布，總冠軍賽G3、G4主場場次，凡進場觀賽的球迷皆可獲得應援T-Shirt一件。

台啤 桃園 新北 籃球

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