籃球／第二屆宜蘭青少年公益訓練營6月登場 重量級教練團親自執教

延續熱血的射手精神與傳承信念，「2026第二屆宜蘭青少年公益籃球訓練營」將於6月6、7日在宜蘭高中熱血開跑，這項曾因疫情中斷、去年在宜蘭縣籃球發展協會支持下暌違6年復辦的公益活動，今年再度集結重量級教練團，攜手將頂級籃球資源帶回蘭陽平原，為在地基層籃球扎根。

本次訓練營視覺設計以「熱情 ×精神傳承」為核心，以鮮明色彩勾勒籃球的能量與節奏。主視覺中，已故神射手「10號」王男桂以背影呈現，象徵低調卻深遠的「射手精神」；「11號」則以正面之姿現身，代表著SBL台銀籃球隊技術顧問陳國維及宜蘭基層教練們承接這份信念，將並肩作戰的隊友的情感連結轉化為實際行動，持續在地方推動籃球，讓精神與記憶代代相傳。

為了給宜蘭囝仔最扎實的指導，承辦單位熊兄弟體能工作室今年力邀重量級師資。除現任SBL台灣銀行隊技術顧問陳國維、教練陳禹誌外，更邀請到前國家隊主帥、現任UBA國立體大總教練桑茂森，以及宜蘭在地出身的國內外資深體能訓練師謝宇衡（浩克）組成豪華教練團。

主辦單位表示，本次訓練營參加對象分為由學校推薦參與具潛力之籃球選手，今年更特別開放5個教練名額參與兩天訓練營，期盼藉由高規格的教練講習，將系統化訓練思維留在地方。活動也獲得功鼎建設有限公司、兆峯建築師事務所、雅第廚具有限公司、金碼實業有限公司、順廷建築工程行、金漢鑫營造有限公司、中森股份有限公司、得福混凝土工業股份有限公司、卓曄建設開發有限公司、大工／旺隆磁磚、蘭陽傢俱有限公司、全富水產、悟饕池上飯包、FOOTER專業機能襪、派思創意整合企業社、寶礦力水得、水果狼FRUITMAN、WESOUL、絨香花生糖等眾多在地企業與品牌大力贊助，展現地方對基層運動回饋的凝聚力，攜手接住蘭陽籃球的未來。