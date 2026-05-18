SBL／帶傷撐過冠軍路 藍少甫MVP二連霸寫裕隆榮耀

裕隆主力前鋒藍少甫，連續兩季榮膺超級籃球聯賽（SBL）「年度MVP」殊榮，寫下個人生涯高峰。這位主打大前鋒位置的悍將，本季例行賽繳出平均11.3分、5.3籃板、1.6助攻的亮眼數據，三分球命中率達31.7%，全能表現不僅成為裕隆重要戰力，也讓他成功完成年度MVP二連霸。

然而，面對這份個人榮耀，藍少甫卻顯得格外淡然：「我覺得心情上沒有差很多，因為我本來的目標，就是為了幫助整個團隊去贏球，而不是太追求所謂的個人成績。」這番話，也深刻體現他以團隊為核心的籃球信念。

寫入歷史名單：與傳奇並肩

完成MVP二連霸後，藍少甫正式躋身SBL歷史殿堂，成為繼田壘、周儀翔、蔣淯安之後，聯盟史上第四位達成此里程碑的球員。能與這些台灣籃壇的代表性人物一同被載入史冊，藍少甫坦言感到開心，但他並未因此自滿，也未將自己置於與前輩們等同的地位進行比較。藍少甫謙遜地表示，與這些傳奇球星相比，自己仍有巨大的進步空間。

三連霸不強求：專注技術提升

MVP「三連霸可遇不可求」藍少甫強調，自己的目標仍將持續聚焦於技術層面的精進。 藍少甫提供

當被問及是否會挑戰MVP三連霸時，藍少甫依舊將個人獎項看得雲淡風輕，僅以一句「三連霸可遇不可求」輕描淡寫帶過。他強調，自己的目標仍將持續聚焦於技術層面的精進，並以此幫助團隊不斷向前邁進。

聯盟強度升級：挑戰與應變

本季SBL因基隆黑鳶的加入，使整體競爭環境產生了顯著變化。藍少甫認為，這支新球隊的到來，不僅對裕隆造成壓力，也迫使各隊提前拉高比賽強度。他分析，基隆黑鳶陣容豪華，陣中不乏經驗豐富的前輩與學長，對所有球隊而言都是一大威脅。然而，藍少甫也觀察到，本季壓力遽增的原因，並非僅限於新球隊的出現，而是所有球隊為了挑戰基隆黑鳶，同時也為了應對裕隆的強勢，使得整體比賽內容被推向了更高的強度層次。

對位學長火花：場上對手，場下朋友

藍少甫(右)對位學長周儀翔。 中華籃協提供

本季與基隆黑鳶的交鋒中，藍少甫多次與昔日隊友周儀翔直接對位。如今兩人各為其主，在場上碰撞出不少精彩火花。藍少甫表示，對位安排多半源於球隊戰術設定，他只是按照球隊策略執行。他強調，場下可以是朋友輕鬆聊天、開玩笑；但一旦踏上球場，每位球員都必須為自己的球隊負責。

談及周儀翔，藍少甫認為，周儀翔在前往中國大陸發展之前，就已是台灣籃壇的頂尖球員。儘管現階段周儀翔更多是扮演幫助團隊成長的角色，但只要他選擇主動進攻，其破壞力依然難以阻擋。藍少甫說，從周儀翔身上學到最多的是他對球場空間的判斷、切入破壞後的分球能力，以及他提醒年輕球員將現階段能做的事情做到最好的觀念，這些都讓藍少甫印象深刻。

談到防守周儀翔最困難之處，藍少甫認為不單是速度，更在於其爆發力與節奏感。由於自己是從中鋒位置逐步轉型至鋒線，而周儀翔本身即是典型的鋒線型球員，這使得他在防守判斷上常面臨「選擇題」般的困境。他解釋：「策略上就是選擇題二選一。你要賭他的投籃，還是要堵周儀翔另外一邊非慣用手的切入。」

帶傷仍要撐住：運動員的意志與判斷

季後賽期間，藍少甫多次受到腳踝傷勢困擾，卻仍選擇帶傷上陣。 中華籃協提供

本季季後賽期間，藍少甫多次受到腳踝傷勢困擾，卻仍選擇帶傷上陣。在外人看來，他或許是在「硬撐」；但對藍少甫而言，這並非單純的咬牙苦撐，而是作為一名運動員長期累積經驗後，對自身身體狀態的精準判斷。他指出：「當運動員也當久了，會知道自己的傷勢程度是怎麼樣。」他坦言，自己之所以能堅持下去，很大一部分源於個性中不服輸的特質。他說：「既然不服輸，那就去感受這個痛，適應的同時，去感受身體還可以做到幾成力量，再把它整合到自己的發力、跑動跟跑跳裡面。」

他透露，季後賽首戰即扭傷腳踝，同一系列賽甚至在同一位置扭傷三次。直至冠軍賽首戰，腳踝狀況仍令他憂心忡忡，一度擔憂韌帶是否撕裂。所幸就醫檢查後確認主要為積水較明顯，韌帶狀況尚可。儘管場上看起來仍能跑、能跳、能投，但他坦言，落地、轉換方向與蹬地時都會感到不適，尤其比賽進入下半場，疼痛感會更加明顯。「隨著比賽進行，可能下半場不舒服的感覺會比較大一點。但也知道下半場的勝負比較重要，如果咬著牙撐得過去，就一場是一場。」

不過，他也強調自己並非完全不顧身體硬拚。若傷勢真的嚴重到可能影響職業生涯，他會果斷選擇停下來。他說，「如果真的嚴重到痛到很不舒服，我當下也會選擇後續時間可能要放掉，畢竟生涯還長。」這也展現出他作為職業運動員的理性判斷。

一分之差的細節：冠軍路上的遺憾與成長

今年SBL裕隆隊歷經五場決戰，最後3勝2負擊敗基隆黑鳶隊奪冠。 藍少甫提供

談到冠軍賽第四戰，裕隆僅以一分之差惜敗基隆黑鳶，未能提前鎖定總冠軍。當被問及是否感到懊悔，藍少甫並未將那場比賽視為難以釋懷的遺憾。他表示，那天他已竭盡所能，也在團隊中發揮了不錯的影響力與價值。對他而言，那場比賽大家已拼盡全力，只是球隊在某些細節上仍有不足。三分命中率不佳、罰球掌握度不足，最終都累積成了那一分之差。

藍少甫認為，如果當時細節能再處理得更好，或許裕隆就能提前奪冠。但籃球比賽的魅力正在於此，一分之差的背後，往往不是單一回合的失誤，而是整場比賽無數細節的累積與堆疊。

MVP二連霸，從帶傷上陣到最終幫助裕隆奪冠，藍少甫從未將自己塑造成個人英雄。對他而言，MVP不是一個人的光環，而是團隊實力提升後自然浮現的證明。真正支撐他走到今天的，不只是獎項肯定，更是那份沒有放棄自己的執著，以及願意為球隊持續解決問題的責任感。

（全文由作者授權提供）