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籃球／宜蘭公益訓練營續辦 傳承已故球星王男桂精神

中央社／ 台北18日電
宜蘭公益籃球訓練營續辦。 宜蘭縣籃球發展委員會
宜蘭公益籃球訓練營續辦。 宜蘭縣籃球發展委員會

延續已故前SBL球星王男桂回饋基層精神，宜蘭青少年公益籃球訓練營將於6月6日、7日在宜蘭高中持續舉行，並邀請大專籃球聯賽國體大總教練桑茂森擔任重量級講師。

過去因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而停辦，宜蘭青少年公益籃球訓練營在超級籃球聯賽SBL台銀技術顧問陳國維號召下，去年重新復辦，並得到外界好評，今年則將於6月6日、7日持續在宜蘭高中舉行，邀請各校推薦潛力新星，推動地方籃球發展。

確定將續辦公益籃球訓練營後，主辦單位今天指出，除了台銀技術顧問陳國維、台銀教練陳禹誌外，更邀請前台灣男籃總教練、大專籃球聯賽UBA國體大總教練桑茂森及出生宜蘭的資深體能訓練師謝宇衡擔任重量級講師，為培育基層籃球人才盡一份心力。

值得一提的是，這次主視覺的10號王男桂以背影呈現，象徵低調卻深遠的「射手精神」，其影響力不需要被強調，但始終存在，而11號以正面出現，代表陳國維及宜蘭基層教練承接這份信念，並轉化為實際行動。

陳國維接受中央社採訪時表示，已故好友王男桂一直希望把資源帶回家鄉，回饋基層教練、小朋友，過去兩人也經常討論相關問題，只是王男桂在2023年因車禍意外去世，讓計畫被打亂，如今公益訓練營持續舉辦，陳國維期望延續王男桂的精神，為宜蘭留下籃球人才。

宜蘭 COVID-19 宜蘭高中 籃球

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