PLG／季後賽周四開打 主視覺、口號曝光

P. LEAGUE+今天公佈2025-26球季季後賽口號及視覺，延續年度口號 #FOCUS 的精神，在進入張力十足的季後賽，晉級的3支隊伍必須更加專注於賽場上、拿出百分之百的拚勁搶下每一場勝利，各家球星也將互別苗頭、季後賽 #ALLINFOCUS #走著瞧。

季後賽視覺以 #ALLINFOCUS #走著瞧 為口號發想概念，將3位球星賽場上專注的眼神做畫面主軸，照映於冠軍金盃下的是一個個肅殺且無聲的凝視，一幕幕重曝出每場戰役留下的精彩對決。

季後賽首輪採5戰3勝制，由例行賽第2的台北富邦勇士隊出戰第3的台南台鋼獵鷹隊，系列賽將於本周四點燃戰火，勝隊將和衛冕軍桃園璞園領航猿隊會師冠軍戰，7戰4勝制的冠軍戰將從6月5日登場。