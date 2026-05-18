籃球／U19籃球聯盟 Flying飛翔7連勝U15封王

福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟季後賽進入深水區，17日U15發展組A總決賽上演精彩好戲，本季保持不敗金身的Flying飛翔今天搭上雲霄飛車，頂住最多落後12分劣勢，終場59：51擊敗Rising Select，以全勝之姿捧走冠軍。

Flying飛翔開局連續11次出手「打鐵」，盯人防守也不到位，挨轟11：0攻勢，被教練張智翔戲稱「還在睡」，不過前鋒李浚睿第二節獨得11分，助隊將比分超前，下半場再拿出招牌的防守反擊，張居翊、林宏諭等攻堅部隊頻頻快攻上籃得手，穩住優勢到最後一秒。

飛翔李浚睿拿到全場最高24分、7籃板，張居翊9分、5籃板、3抄截，曹祐睿7分、4助攻，Rising Select的柯允中則是完成「雙二十」22分、20籃板，可惜團隊三分球12投僅中1，15次失誤也多出6次，無緣金杯。

飛翔本季例行賽5戰全勝，季後賽對東山高中72：16大勝，冠軍賽也延續氣勢，以7連勝完美封王，教練張智翔表示：「今年我們多了3名有底子的國二生，基本能力都不錯，也願意防守、配合團隊，是我們奪冠關鍵。」

其中一位就是今天表現突出的李浚睿，國小三年級加入籃球校隊的他雖然目前就讀的新北市江翠國中沒有校隊，長年在俱樂部練球的他靠著自主訓練維持身手，「小時候是跟哥哥一起打球，後來打出興趣就加入球隊。現在沒校隊也沒關係，在學校也很好玩，我們還會自己做紙球來打棒球。」他笑說。

李浚睿表示，父母都很支持自己的籃球夢，對於課業的要求他也都有做到，目前班排都能維持前五名，「我真的很愛打籃球，也不想辜負父母，所以每天起床以後不是讀書就是打籃球。」

今天團隊獲得努力後最佳成果，李浚睿表示很享受隊友歡呼的氣氛，也感謝教練的指導，「我們一開始不在狀況內，對面有得分火力很強的球員，但我們可以靠著全隊贏下這場比賽。」

Flying飛翔李浚睿（左）此役攻下全場最多的24分。圖／Ｕ19籃球聯盟提供