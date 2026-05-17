TPBL／國王對決「宇宙夢」 洪志善先讚：簡浩很成功

季中臨危受命接下新北國王總教練兵符，「小胖」洪志善率衛冕軍從例行賽第5到挺進總冠軍賽，衛冕只差最後一階段，有機會寫下單季奪下兩座冠軍的特別紀錄。

洪志善是HBL新科女甲冠軍陽明高中的教練團成員，3月剛在台北小巨蛋一起慶祝陽明隊史首冠，今天再率隊在TPBL季後賽第4戰以116：114淘汰例行賽龍頭桃園台啤永豐雲豹，和福爾摩沙夢想家會師總冠軍賽。

從季後挑戰賽連勝2場扳倒新北國王，再到四強賽花4戰打下雲豹，洪志善認為心態上球員和教練團都有所不同，「從季末調整到打到挑戰賽、打到這一輪，謝謝雲豹給我們這樣的刺激，不管是球員和我。感謝球員挺過時刻，連兩場球一個球權差，贏下比賽。」

洪志善也坦言，真沒想到要去打總冠軍，只將專注力放在雲豹，倒是昨天先出線的夢想家教練簡浩已經傳簡訊和他約定「總冠軍賽見」。

「本土教練確實不容易，沒人看好我們，外界覺得外教比較好。」季中接下重責大任的洪志善還說，就國王來說，球員的努力大過自己，「簡浩才算成功，要給他很大肯定，從去年9月接手，打破外界對他的看法。」

7戰4勝制的總冠軍賽24日開戰，洪志善笑說「對策回去再想」，球隊歷經換帥、換洋將，還要打東超和BCL，球員真的很辛苦，不過目前都有按照設定的步調走，能扳倒雲豹個人並不意外。

例行賽尾聲國王戰績不佳，4月初78：98慘敗給新北特攻後洪志善更曾痛批球隊打出「建隊最差一戰」，主力球員要檢討態度，他笑說並非「激將法」，當時球隊的確有狀況，國王傳統就是「有話直說」，他這番重話也確實達到效果，現在就是看如何對抗「宇宙夢」，延續季後挑戰賽和這一輪系列賽的氣勢。