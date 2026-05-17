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TPBL／總冠軍賽24日開打 夢想家、國王上演本土教頭對決

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
TPBL總冠軍賽24日開打。圖／TPBL提供
TPBL總冠軍賽24日開打。圖／TPBL提供

新北國王今天以116：114擊敗龍頭桃園台啤永豐雲豹，花4戰晉級總冠軍賽，將和昨天先一步晉級的福爾摩沙夢想家會師，7戰4勝制的系列賽將於24日點燃戰火。

總冠軍賽的主場分配採「2-2-1-1-1」，例行賽排名較高的夢想家擁有主場優勢，24日和26在台中洲際迷你蛋迎敵，29日的第3戰移師新莊體育館，若有第5戰將於6月2日回到台中，打滿7戰的話將在6月6日產出本季冠軍隊伍。

尋求連霸的國王，上季冠軍班底林書豪、曼尼高和教練萊恩都離隊，本季從戰績起伏到季中換帥，從球員臨危受命接下兵符的洪志善透露，夢想家教練簡浩昨天已經傳簡訊說「總冠軍賽見」，今天他可以回應：「我來了！」

兩隊都是本土教頭掛帥，也是TPBL本季7支隊伍中少數的本土教頭，總冠軍賽對決成為另個焦點。

今天攻下30分的國王洋將杰倫還有11籃板和7助攻發揮，他特別點名隊友做出很多貢獻，像今天板凳球員表現出色，林彥廷整個系列賽都有發揮，熊祥泰也投進很多關鍵球，以大家表現為榮。

菜鳥射手熊祥泰今天先是第三節投進壓哨外線，第四節再追加兩球，全場4投4中包含3記三分彈，全場拿11分都集中再下半場的他提到，不管用什麼方式都想為球隊貢獻，「第三節投進壓哨球後，感覺會有更多機會，大家也很相信我，這是一場很好的勝利。」

今天有15分演出的林彥廷笑說，CBA時雖打過季後賽但沒什麼時間上場，本季才是嚴格上第一次打季後賽，很開心球隊表現愈來愈團結，挺進冠軍戰。

四強賽打下的是昔日戰友高錦瑋領軍的雲豹，兩人也有多次對位，林彥廷形容兩人關係像良師益友，「很開心季後賽碰到他，每一場都想著要怎麼面對他，今天他打了一個很棒的表現，也值得了，接下來是我們，希望把他想拿冠軍的心承在我身上。」

TPBL 夢想家 林書豪 籃球

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