TPBL／龍頭雲豹被淘汰 顏行書計畫更換外援

例行賽打下龍頭，桃園台啤永豐雲豹季後賽卻被排名第5的新北國王「下剋上」，今天第4戰以114：116輸球後賽季告終，總經理顏行書認為「沒太大遺憾」，但也承認洋將的配置應該會有「滿大的調配」。

雲豹是今年TPBL唯一洋將沒有更動過的球隊，球隊整季排名也處於前段班，最終以例行賽第一的身份進入季後賽，洋將克羅馬也獲得年度外援，和高錦瑋也一同入選年度第一隊，不料季後賽旅程卻提前告終。

顏行書形容，這季開局並不在預期中，結束也不在預期，「這就是籃球有趣的地方，也是TPBL好看的地方。」他恭喜對手國王晉級冠軍戰，也肯定自家球員和教練團奮戰到最後一刻的表現值得驕傲，「謝謝教練團凝聚本土和外籍球員，打出這樣的成績和表現，沒太大遺憾，拚勁所有力量，明年我們會變更強回來。」

雲豹連兩場作客都以一個球權差距落敗，兩次都是克羅馬執行最後一擊失手，顏行書說：「關鍵的比賽，關鍵的球，克羅馬沒有達成任務，讓我想起一句話，今天比昨天好一些。喬丹說過，每一個沒有投出去的球，永遠沒有機會投進，今天他摔倒前有把球投出去，有進步。」話鋒一轉，他提到，更想看到一同出席賽後記者會的林信寬和高錦瑋，有朝一日可以投進致勝球。

「看到他們的成長，燃燒自我發揮所有，內心很欣慰。」顏行書也提到，未來洋將的配置必須和教練團和球員聊過，檢視，但相信會有滿大的調配，最後他賣一個關子說：「至於結果，請看下一季的雲豹名單。」

已和雲豹球團續約的總教練羅德爾（Henrik Rödl）坦言，今天是讓人心碎的結果，但同時想為球員整季的表現喝采，每位球員都很投入，且有年輕的高錦瑋和林信寬坐鎮其中，相信會有光明的未來。

今天攻下本季季後賽新高20分的林信寬提到，賽季一開始雲豹不被看好，但大家讓球隊愈來愈團結，「高興教練團和球員可以那麼努力拚這個賽季，這個賽季的養分可以帶到下個賽季。」