TPBL／克羅馬最後一擊失手 高錦瑋坦言：有想過自己來

打下TPBL例行賽龍頭的桃園台啤永豐雲豹，連兩場都是一球差敗給新北國王，且都是有最後一擊機會但年度外援克羅馬失手。今天114：116結束賽季後，攻下TPBL個人新高32分的雲豹當家後衛高錦瑋坦言，有想過自己還承擔最後一擊，但仍按照教練給克羅馬的設定。

「有想過最後一擊，不過教練設計給克羅馬，我也和他說，這是你的時間，打就對了。」今天攻下全場最高分的高錦瑋強調，克羅馬整季訓練都是最早到球場的球員，值得這兩場比賽的最後一擊，但運氣也真的不好，滑倒兩次；未來若是自己有機會擔綱致勝一擊，也會勇於承擔。

身為例行賽龍頭，雲豹卻被例行賽第五的國王「下剋上」，高錦瑋強調，重點是這系列賽學到和得到了什麼，今天三分球13投7中的他說：「結果不盡人意，但得到很多東西，國王做了很多調整，如果更快應變，下次會有機會。」

高錦瑋也感謝本季教練團和隊友的努力和付出，「這個賽季對我來說很不一樣，和教練（羅德爾）有很多溝通，私底下有很多聊天，私底下友誼建立的很好。」他自我檢討說，個人這一季沒能主動和洋將溝通，將洋將和本土凝聚更好，會是下季可以進步的部分，但雲豹這兩戰也都展現出韌性，並沒「全盤皆輸」，會把這季學到的東西延續到下季，「成為更好的球隊，我也會成為更好的球員。」

季後賽和花蓮自強國中、能仁家商的隊友林彥廷成對手，系列賽也多次直接攻防，高錦瑋也承認看到老戰友表現好「很不爽」，畢竟自己是防守者，但冷靜後也恭喜林彥廷的努力在球場有所回報，祝福好友接下來順利奪冠，不要受傷去體驗冠軍系列賽的旅程。