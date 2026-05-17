TPBL／烏龍爆料!攻城獅發聲感謝高虹安長期支持 揭她配合球團安排入場

新竹市長高虹安14日與副市長林琨翰到竹北市觀看新竹攻城獅籃球賽事，卻被特定臉書粉專攻擊她「遲到」、擋住啦啦隊表演。對此「新竹御嵿攻城獅」聲明澄清，高虹安是在球團安排時間到場入座，卻因工作人員引導疏失擋到球迷觀賞表演，球團為此表達歉意。

「新竹御嵿攻城獅」聲明指出，高虹安市長是在球團安排時間到場入座，因工作人員引導疏失擋到球迷觀賞表演「我們為此表達歉意」。球團強調，高虹安市長過去多年長期支持新竹攻城獅，她本人以身作則，經常入場看球，表達對球隊的力挺，「我們非常感謝，也希望大家未來都能多多入場看球，謝謝」。

對於球團出面澄清，臉書粉專「尚書大人真機靈」則發文力挺高虹安，批評特定臉書粉專及綠營側翼「消費球隊、消費攻城獅」，並痛批名為「新竹都」的粉專，在賽事期間並未關注攻城獅，卻在爭議發生後藉機操作議題，消費球隊來打擊高虹安，行為令人反感。

「尚書大人真機靈」表示，近年來少有政治人物比新竹縣長楊文科與高虹安更長期、穩定支持攻城獅，高虹安只要有空就會進場看球，甚至連手機殼都曾被媒體拍到使用攻城獅相關款式。

「尚書大人真機靈」也指出，綠營側翼粉專在季後賽期間從未發文支持攻城獅，如今卻突然以球迷立場批評高虹安，「結果很快就被球團聲明打臉」。粉專認為，外界所稱高虹安「遲到」，其實是依照球團安排時間入場，球團也特別感謝她長期支持球隊。

「尚書大人真機靈」強調，新竹選民是全台最有智慧的選民，大家都有眼睛在看」，並呼籲年底新竹縣市選舉支持高虹安及立委徐欣瑩，用選票教訓只會造謠、抹黑的綠營。

對此「新竹御嵿攻城獅」聲明澄清，高虹安是在球團安排時間到場入座，卻因工作人員引導疏失擋到球迷觀賞表演，球團為此表達歉意。圖／取自臉書粉專「新竹都」