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TPBL／國王上演老五傳奇！4戰淘汰龍頭雲豹挺進冠軍賽

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
林彥廷（右）飆進三分球後慶祝。圖／TPBL提供
林彥廷（右）飆進三分球後慶祝。圖／TPBL提供

TPBL衛冕軍新北國王克服例行賽起伏狀態，今天四強賽第4戰全隊轟進17記三分彈，加上守住對手追平一擊，以116：114驚險擊敗桃園台啤永豐雲豹，上演下剋上的「老五傳奇」戲碼，花4場比賽淘汰龍頭雲豹，將和福爾摩沙夢想家會師總冠軍賽。

例行賽排名第5的國王，季後挑戰賽連勝2場擊敗新北中信特攻，4強賽面對雲豹更先取得2比1的「聽牌」優勢。今天主場迎接的第4戰，國王靠沃許本連進兩球、簡祐哲飆進底角外線，加上林書緯2罰1中，打出8：4的開節攻勢，不過雲豹在高錦瑋節末連飆兩記三分球、單節8分，以及團隊三分球11投5中下，首節取得31：27領先。

雲豹洋將米勒第一節最後一波搶下籃板後，直接從國王籃下出手，超遠距離三分球空心破網，時間雖已到點，仍讓現場球迷響起一陣驚呼。

曹薰襄第二節率先進球，洋將迪亞洛再灌籃得手，雲豹打出4：0攻勢讓國王早早喊出暫停；恢復比賽後國王洋將奧帝和杰倫接連飆進三分彈，但雲豹也有莊博元切入、外線連拿5分，董永全也加入外線開火行列，雲豹最多取得55：47領先優勢，不過國王有杰倫單節13分演出，奧帝和林彥廷也接連投進三分彈，沃許本節末2罰得手讓國王以60：59反超。

林金榜進球讓國王攻勢擴大到8：0，米勒最後41秒2罰1中總算終止雲豹得分荒，不過國王在沃許本兩罰俱中後，仍帶著63：60領先進入下半場。

國王第二節三分球9投8中，單節攻下36分，成扭轉戰局關鍵。

下半場雲豹林信寬10分25秒被吹違反運動精神犯規，杰倫罰進球後國王仍有球權，雖以失誤作收但一波7：0的開節攻勢讓領先擴大到全場最大的70：60。雲豹在林信寬、高錦瑋外線連發下回敬11：0的逆轉攻勢，國王靠沃許本大轉身籃下打進才終結將近4分鐘的進攻乾旱，節末蘇士軒和雄祥泰再接連投進三分彈，三節打完國王領先又回到91：81。

熊祥泰第四節繼續外線開炮，讓國王領先達到98：86，雲豹雖有高錦瑋打板三分球追分，但杰倫追加2記三分彈，讓國王保持109：98領先。雲豹一波5：0攻勢讓戰局再出現變化，1分53秒林信寬「3分打」雖失手仍以107：112緊追比分；最後40秒高錦瑋飆進外線更追到1122：116，國王暫停後又出現失誤，36.4秒林信寬2罰俱中，國王進攻又無果，6.9秒雲豹最後一擊，但克羅馬有機會的追平一擊失手，讓國王驚險以116：114收下勝利，系列賽3比1淘汰雲豹，再度挺進冠軍戰。

國王三分球28投17中，命中率超過6成，杰倫30分、11籃板、7助攻，沃許本和林彥廷各15分，熊祥泰以百分百命中率攻下11分；雲豹以高錦瑋32分最高，克羅馬23分、林信寬20分。

國王淘汰雲豹挺進總冠軍賽。圖／TPBL提供
國王淘汰雲豹挺進總冠軍賽。圖／TPBL提供

高錦瑋 雲豹 林書緯 籃球

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