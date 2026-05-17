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員林市長盃桌球賽以球會友 致力培養在地選手

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣員林市長盃桌球錦標賽今天在彰南國民運動中心登場，吸引機關社團與學生組隊參加。圖／員林市公所提供
彰化縣員林市長盃桌球錦標賽今天在彰南國民運動中心登場，吸引機關社團與學生組隊參加。圖／員林市公所提供

彰化員林市長盃桌球錦標賽今天在彰南國民運動中心登場，代理市長賴致富表示，桌球不僅是非常好的健身運動，也能培養青少年的韌性及毅力，未來公所會持續完善各比賽場地，讓選手和市民都有更棒的場地休閒健身。

賴致富與縣議員張錦昆、員林市民代表等今天一起參與賽事開幕，賴致富也感謝員林市體育會及桌球委員會用心籌辦，及市代會支持經費預算，一起推動運動賽事。

員林市長盃桌球錦標賽今年有彰化縣政府、議會、彰化地方法院、彰化市公所、永靖鄉公所及溪州鄉公所等機關團體組共10隊，還有員林、彰化、田中、社頭、埔心、永靖等社區團體組共16隊，及來自員林及周邊鄉鎮國、中小學生等組隊參賽，參加人數約400人。

賴致富說，為了推廣運動風氣、栽培在地選手，本次賽事也特別增加「國中個人組」，加上歷年來的機關團體組、社區團體組以及國小個人組等，今年賽事共分 4組進行。

賴致富說，桌球是一種講求反應、技巧與專注力的運動，不僅考驗參賽者的敏捷度，更能培養孩童及青少年的韌性及毅力，更能以球會友。未來會持續完善員林市各比賽場地，除了讓選手可在賽場上盡情揮灑，場下也要有足夠的熱身區、休息空間可備戰。

代理市長賴致富（左）與縣議員張錦昆（左）為員林市長盃桌球錦標賽開球。圖／員林市公所提供
代理市長賴致富（左）與縣議員張錦昆（左）為員林市長盃桌球錦標賽開球。圖／員林市公所提供

張錦昆 員林 彰化 籃球

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