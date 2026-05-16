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PLG／領航猿返家首戰克服21分落後逆轉獵鷹 單季20勝破紀錄

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
領航猿盧峻翔（右）傷癒歸隊。圖／桃園璞園領航猿提供
領航猿盧峻翔（右）傷癒歸隊。圖／桃園璞園領航猿提供

PLG桃園璞園領航猿自去年的球季開幕戰後，本周末重返桃園巨蛋主場進行2連戰，今天迎戰台鋼獵鷹，決勝節在伯朗砍進關鍵三分球，和時隔1個月傷癒復出的盧峻翔、葛拉漢等人聯手演出21分大逆轉，終場以93：89擊敗台鋼獵鷹。

首節開始傷癒重返先發的盧峻翔，就先以3分破網為比賽首開紀錄，隨後雙方陷入拉鋸，在替補上場的阿提諾拿下11分帶領下，首節結束領航猿以21：23落後獵鷹。

第二節開始領航猿攻勢受阻，被台鋼獵鷹打出14：4攻勢落後達兩位數，下半場開賽差距再度被拉開，加上總教練卡米諾斯因抗議判罰過激，遭連判2次技術犯規離場，領航猿一度落後至21分，但在陳將双跳出，單節4投4中含2個3分球拿下10分，助領航猿在第三節結束追至15分落後。

末節剛領航猿找回氣勢，打出一波16：4的攻勢，包括盧峻翔貢獻2顆3分球，和葛拉漢聯手縮小差距至個位數，讀秒階段，領航猿靠伯朗三分球逆轉比分，終場以93：89擊敗台鋼獵鷹，成為聯盟史上首支單季20勝球隊。

面對傷癒歸隊首場比賽，盧峻翔認為這場比賽充滿戲劇效果，卡總被趕出場，輸了21分逆轉，還有老楊第一次拿下勝利。至於自己的傷勢， 盧峻翔表示，「其實類似慢性疲勞受傷，一直在比賽訓練休息反反覆覆，沒有時間好好調整，到了狀況越來越差，才和教練討論需要時間好好恢復，下周有BCL比賽，我覺得狀況有回升，想藉由這周末兩場比賽比強度拉高並熟悉團隊，前三節狀況不好，但也不會責怪自己，領航猿是團結的球隊，就是專注在球場做好該做的防守和進攻。」

盧峻翔 阿提諾 PLG 籃球

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