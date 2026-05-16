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籃球／紐崔萊三對三南區預賽圓滿落幕 369隊、1399人熱血參賽
2026紐崔萊三對三籃球鬥牛賽南區預賽熱血開打，本站共有369隊、1399人 報名參賽，從國中、高中、大專到社會組，男子與女子各組隊伍齊聚球場，展現南台灣籃球能量與青春活力。
經過激烈對戰後，各組晉級隊伍正式出爐，將取得前進總決賽資格，持續挑戰更高榮耀。賽事不僅展現三對三籃球快速、刺激、團隊默契十足的魅力，也呼應紐崔萊長期推動健康生活、均衡營養與運動習慣的品牌精神，鼓勵年輕世代透過運動建立自信、活力與正向態度。
南區晉級隊伍如下：
國中男子組：奶黃包、三好A、劍鋒企業B、高雄宇恆B
高中男子組：應許之地、瑪莎工程A、大技霸、癡心絕隊
大專男子組：虎力運動、文藻躺分仔、上睿科技、瑪莎工程C
社會男子組：HDO、柏夫企業、毅的傳統整復、晶圓不良率
國中女子組：顏球社、隊友太強了、番茄炒蛋、張邦晴
高中女子組：姐姐說好吃、可鈺不可求、來吃便當的、小美小帥
大專女子組：倒車入庫、猴猴幫崛起、夏老師上課囉、走位像喝醉
社會女子組：TBD、Mino、喵喵喵、隊名不重要
紐崔萊表示，未來將持續透過籃球賽事推廣健康、運動與團隊合作精神，陪伴更多年輕人從球場出發，養成規律運動與健康生活的好習慣。
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