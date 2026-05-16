快訊

被指不滿報導內容…CBS主播隔空報川習會遭禁止 圓山飯店發聲澄清

川習會中美經貿磋商 陸商務部公布「5大初步成果」含相互降稅

夏天悄報到…西半部防午後雷陣雨 下周高溫直衝35度

聽新聞
0:00 / 0:00

籃球／紐崔萊三對三南區預賽圓滿落幕 369隊、1399人熱血參賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
紐崔萊三對三籃球鬥牛賽南區預賽圓滿落幕。圖／大會提供
紐崔萊三對三籃球鬥牛賽南區預賽圓滿落幕。圖／大會提供

2026紐崔萊三對三籃球鬥牛賽南區預賽熱血開打，本站共有369隊、1399人 報名參賽，從國中、高中、大專到社會組，男子與女子各組隊伍齊聚球場，展現南台灣籃球能量與青春活力。

經過激烈對戰後，各組晉級隊伍正式出爐，將取得前進總決賽資格，持續挑戰更高榮耀。賽事不僅展現三對三籃球快速、刺激、團隊默契十足的魅力，也呼應紐崔萊長期推動健康生活、均衡營養與運動習慣的品牌精神，鼓勵年輕世代透過運動建立自信、活力與正向態度。

南區晉級隊伍如下：

國中男子組：奶黃包、三好A、劍鋒企業B、高雄宇恆B

高中男子組：應許之地、瑪莎工程A、大技霸、癡心絕隊

大專男子組：虎力運動、文藻躺分仔、上睿科技、瑪莎工程C

社會男子組：HDO、柏夫企業、毅的傳統整復、晶圓不良率

國中女子組：顏球社、隊友太強了、番茄炒蛋、張邦晴

高中女子組：姐姐說好吃、可鈺不可求、來吃便當的、小美小帥

大專女子組：倒車入庫、猴猴幫崛起、夏老師上課囉、走位像喝醉

社會女子組：TBD、Mino、喵喵喵、隊名不重要

紐崔萊表示，未來將持續透過籃球賽事推廣健康、運動與團隊合作精神，陪伴更多年輕人從球場出發，養成規律運動與健康生活的好習慣。

籃球

延伸閱讀

影／全國中學校際籃賽進入高潮 苗栗縣長鍾東錦開球為球員打氣

新北6校挺進FRC世界決賽 格致高中摘分區亞軍創台灣最佳成績

台南之光！文化國小勇奪全國羽球賽男子、女子雙料冠軍

彰化員林市長盃田徑錦標賽 前三名都獲代表參加縣賽資格

相關新聞

籃球／紐崔萊三對三南區預賽圓滿落幕 369隊、1399人熱血參賽

2026紐崔萊三對三籃球鬥牛賽南區預賽熱血開打，本站共有369隊、1399人 報名參賽，從國中、高中、大專到社會組，男子與女子各組隊伍齊聚球場，展現南台灣籃球能量與青春活力。

TPBL／攻城獅遭淘汰但獲讚賞 張樹人：盡最大誠意留下高國豪

從上賽季無緣季後賽到今年以第3名晉級季後賽，新竹御嵿攻城獅雖然在今天不敵福爾摩沙夢想家後遭到淘汰，但球隊進步是各界有目共睹，夢想家總教練簡浩也表示，今年新竹的文化確實變了，風格也變得更不好打，相信未來他們能夠變成非常好的球隊。

TPBL／打41分鐘飆25分助隊晉級冠軍賽 蔣淯安：讓自己百分百付出

福爾摩沙夢想家今天在與新竹御嵿攻城獅的系列賽第4戰，靠著主控蔣淯安上場近41分鐘猛轟25分外帶5助攻、3抄截，以11分差距淘汰攻城獅，率先挺進冠軍賽，對於在林俊吉缺陣的情況下扛起球隊大旗，蔣淯安強調不管上場時間是多少，總希望讓自己是百分之百付出。

TPBL／蔣淯安25分淘汰攻城獅 夢想家暌違5年再闖冠軍賽

TPBL季後賽首輪取得聽牌優勢的福爾摩沙夢想家，今天在新竹御嵿攻城獅主場力拚晉級，在主控蔣淯安首節就拿下12分，全場25分領軍，以及團隊猛轟聯盟季後賽單場新高的16記三分球下，最終就以104：93淘汰攻城獅，繼PLG首賽季後，暌違再度獲得爭冠機會。

TPBL／國王從不被看好到季後賽搶先聽牌 洪志善：很多事情要去證明

新北國王今天在季後賽首輪第3戰，於主力後衛李愷諺缺陣的情況下，最終以2分差距險勝桃園台啤永豐雲豹，系列賽取得2：1聽牌，對於球隊從開季就不被看好，到如今距離總冠軍賽只差最後1勝，總教練洪志善直言，很多東西都是要去證明，尤其愈不被看好，就愈要做給別人看。

TPBL／杰倫31分加致勝罰球 國王驚濤駭浪中險勝雲豹聽牌

新北國王今天在系列賽第三戰將主場移師到台北和平籃球館，不過卻發生主力後衛李愷諺因熱身時腳部不適突發缺陣，逼得球隊陣前換將，然而陷入變陣劣勢的國王，克服上半場禁區大將沃許本陷入犯規麻煩的危機，靠著洋將杰倫轟下全場最高31分、包含讀秒階段的致勝兩罰，外加林彥廷奇兵演出拿下19分，最終以104：102驚險戰勝桃園...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。