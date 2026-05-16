籃球／紐崔萊三對三南區預賽圓滿落幕 369隊、1399人熱血參賽

新北國王今天在季後賽首輪第3戰，於主力後衛李愷諺缺陣的情況下，最終以2分差距險勝桃園台啤永豐雲豹，系列賽取得2：1聽牌，對於球隊從開季就不被看好，到如今距離總冠軍賽只差最後1勝，總教練洪志善直言，很多東西都是要去證明，尤其愈不被看好，就愈要做給別人看。

2026-05-15 22:43