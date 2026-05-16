TPBL／攻城獅遭淘汰但獲讚賞 張樹人：盡最大誠意留下高國豪

從上賽季無緣季後賽到今年以第3名晉級季後賽，新竹御嵿攻城獅雖然在今天不敵福爾摩沙夢想家後遭到淘汰，但球隊進步是各界有目共睹，夢想家總教練簡浩也表示，今年新竹的文化確實變了，風格也變得更不好打，相信未來他們能夠變成非常好的球隊。

攻城獅上賽季以12勝24敗無緣季後賽，今年則是在年輕球員的成長下拿下例行賽第3名的22勝14敗晉級季後賽，只可惜在與夢想家苦戰4場後仍是無緣晉級冠軍賽。

賽後夢想家總教練簡浩與主控蔣淯安也不約而同的感謝攻城獅帶來一個非常精彩的系列賽，簡浩說：「首先我要先跟對手說聲謝謝，因為他們帶來一個非常精彩的系列賽，今年的新竹大家都看得出來文化又變了，威森教練把他們帶到一個非常強的球隊，這個系列賽都看得出來，他們風格變了變得更不好打，之後相信只要威森帶他們會變成非常好的球隊。」

而攻城獅總經理張樹人也感謝新竹縣帶給球隊的支持，「謝謝這座城市給力的支持，新竹縣不管是交流道、縣政府、高速公路、Ubike的佈置，整個城市動起來支持我們這支球隊，是我們這支球隊最特別和迷人的地方。」

談到高國豪的合約期滿，張樹人也強調將與他持續溝通，「國豪我們一直有在交流中，會盡最大誠意，希望他能留在新竹這座城市。他可能有自己的目標和想法，但我們都有一個共識就是希望為新竹這座城市拿下一座冠軍，我們休賽季會繼續跟他洽談，下季能夠繼續為這球隊效力。」

至於總教練威森目前仍有複數年合約在身，張樹人也透露不排除提前續約或是延長合約的可能性，「當然球隊也非常重視教練這一季對於球隊帶來的貢獻或提升，當然會希望提前續約或是延長與他的合約，會再與他細部洽談。」