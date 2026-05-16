TPBL／打41分鐘飆25分助隊晉級冠軍賽 蔣淯安：讓自己百分百付出

福爾摩沙夢想家今天在與新竹御嵿攻城獅的系列賽第4戰，靠著主控蔣淯安上場近41分鐘猛轟25分外帶5助攻、3抄截，以11分差距淘汰攻城獅，率先挺進冠軍賽，對於在林俊吉缺陣的情況下扛起球隊大旗，蔣淯安強調不管上場時間是多少，總希望讓自己是百分之百付出。

夢想家近兩場比賽在林俊吉缺陣的情況下，蔣淯安一人扛下大量出賽時間，包括第3戰上場近42分鐘拿下23分、6助攻、4抄截，今天又打了近41分鐘拿下25分，成為夢想家在這個系列賽以3：1勝出的最大功臣，也幫助球隊首度闖進到TPBL總冠軍賽。

談到近兩場比賽「燃燒小宇宙」的表現，蔣淯安表示，「只要在場上我就會專注在48分鐘的比賽中，讓自己付出百分之百，即使我可能上場時間已經來到這麼久，但我不會想著那麼久，我只會想著如何攻守執行，如何讓這支球隊更好，我沒有想著我打了多久。」

談到球隊今天取勝關鍵，蔣淯安認為儘管過程有些波折，但球隊最終還是穩住陣腳，有耐心地找到最合理的出手點。對於讓夢想家從休賽季換帥後一度陷入磨合低潮到如今打進總冠軍賽，他也說：「我覺得剛開季一定會遇到很多波折，因為整個體系不一樣，大家都要適應整個新體系，過年後大家漸漸抓到教練想要的東西，後面我們確實打得不錯。」

對於林俊吉持續缺陣，蔣淯安也溫情喊話希望他能夠在總冠軍賽歸隊，「有他在球隊一定是加分，我也跟他說，冠軍賽等你回來，好好把傷養好。」