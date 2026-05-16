TPBL／蔣淯安25分淘汰攻城獅 夢想家暌違5年再闖冠軍賽

TPBL季後賽首輪取得聽牌優勢的福爾摩沙夢想家，今天在新竹御嵿攻城獅主場力拚晉級，在主控蔣淯安首節就拿下12分，全場25分領軍，以及團隊猛轟聯盟季後賽單場新高的16記三分球下，最終就以104：93淘汰攻城獅，繼PLG首賽季後，暌違再度獲得爭冠機會。

夢想家在前一場比賽於攻城獅主場搶下關鍵一勝後，系列賽以2：1搶先聽牌，在今天林俊吉依舊無法出賽的情況下，首節主控蔣淯安就扛起球隊大旗出擊，個人單節拿下12分，幫助開賽一度落後的夢想家緊咬比分不放。

至於背水一戰的攻城獅今天也在洋將陣容上做出變陣，由帕塞獅頂替狀況不佳的德魯，不過首節表現最亮眼的是兩位年輕本土球員蔡宸綱與劉丞勳，兩人在首節就合力攻下14分，幫助攻城獅在首節打完與夢想家戰成28：28平手。

不過第二節賽況卻風雲變色，攻城獅在其他球員進攻熄火的情況下，第二節單節僅拿下11分，其中三分球8次出手全都落空，只能靠著洋將馬力和提傑零星單打取分，讓夢想家在上半場打完以47：39領先。

易籃後攻城獅遲遲未能找回進攻手感，反觀夢想家在第三節單節投進5記三分球拿下31分，一口氣將領先差距擴大到24分。

末節陷入絕境的攻城獅總算甦醒，替補上陣的盧冠軒、提傑接連砍進三分球，在比賽最後5分鐘追到15分差距，但關鍵時刻夢想家手感最火燙的蔣淯安連續4罰命中，讓雙方又回到19分差距，最終夢想家就以11分差距勝出，系列賽以3：1取勝晉級到冠軍賽，也是夢想家繼PLG元年後再度晉級到冠軍賽，並將靜待國王與雲豹之戰的勝方出爐。

夢想家今天以蔣淯安拿下25分、5助攻、3抄截表現最佳，班提爾20分、13籃板，馬建豪投進4記三分球拿下14分。至於攻城獅則是以馬力24分最佳，本土球員則以劉丞勳和蔡宸綱分別拿下12分和14分最佳。