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輕艇激流亞錦賽貴州登場 張筑涵領銜中華隊搶下亞運滿額門票

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華隊在亞洲輕艇激流錦標賽成績亮眼。圖／中華民國輕艇協會提供
中華隊在亞洲輕艇激流錦標賽成績亮眼。圖／中華民國輕艇協會提供

2026年亞洲輕艇激流錦標賽5月13至16日在中國大陸貴州下司舉行，台灣選手表現精彩，包括上屆杭州亞運金牌張筑涵在內，合計男、女選手各三名達到2026名古屋亞運參賽標準，中華隊將以滿額參賽門票進軍亞運輕艇激流賽事。

本屆亞運規定各國最多可派出男、女各三名選手參賽，至於是K艇或是C艇則由各參賽國決定，而運動部則規定，選手必須達到亞錦賽前四名成績才能取得參加亞運的資格，我國選手本次前進貴州，繳出理想成績。

目前確定獲得亞運參賽門票的男子選手，分別是男子K艇廖力泓奪下亞錦賽銅牌，男子C艇吳融政奪銀牌與張富驊拿下第四名，皆順利達標。輕艇競速方面，目前則有上屆杭州亞運金牌賴冠傑確定拿下名古屋亞運門票。

女子選手方面，則由上屆杭州亞運金牌張筑涵領銜，K艇由拿下銀牌的吳亭儀與拿下銅牌的張筑涵，C艇則由鍾淯涵奪銀，三人攜手前進亞運。此外，張筑涵還在越野輕艇拿下一面銀牌。

張筑涵在K艇賽事拿下銅牌。圖／中華民國輕艇協會提供
張筑涵在K艇賽事拿下銅牌。圖／中華民國輕艇協會提供

亞運 貴州 張筑涵 籃球

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