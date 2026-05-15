TPBL／國王從不被看好到季後賽搶先聽牌 洪志善：很多事情要去證明

新北國王今天在季後賽首輪第3戰，於主力後衛李愷諺缺陣的情況下，最終以2分差距險勝桃園台啤永豐雲豹，系列賽取得2：1聽牌，對於球隊從開季就不被看好，到如今距離總冠軍賽只差最後1勝，總教練洪志善直言，很多東西都是要去證明，尤其愈不被看好，就愈要做給別人看。

今年以例行賽第5名晉級到季後挑戰賽的衛冕軍國王，在挑戰賽連勝特攻兩場取得季後賽門票後，又在與第一種子雲豹的系列賽前3場比賽打完後取得2：1聽牌優勢，有望連續兩年闖進到總冠軍賽。

對於今天在李愷諺賽前才臨時因傷缺陣的情況下，球隊仍是以2分差距擊敗雲豹搶下聽牌優勢，洪志善賽後也點名兩位臨危受命的林金榜與簡祐哲是隱形功臣，「在愷諺受傷的情況下，本土球員跳出來，尤其金榜和JJ之前沒有上那麼多時間，雖然還是讓克羅馬拿到26分，罰了15球，但金榜已經把他限制的很好。有些球有沒有犯規，那我們只能回去看一下影片，為什麼讓他們罰37球，我們只罰15球，要跟球員討論一下，犯規尺度和進攻方式，如何得到37次罰球。」

談到球隊在歷經休賽季戰力異動後，從一路不被看好到如今距離總冠軍賽僅差一勝，洪志善也說：「從這季開始就是老生常談，從我當球員到接教練，大家認為我是高中等級教練，確實沒錯，我還有很多東西要學。但我們不被看好的球員，很努力一起打，大家有一個目標就是再拚一座冠軍，我覺得很多東西就是要去證明，愈是不被看好愈是要做給別人看，即使這季我們沒有拿到任何獎項，但我們還是我們。」