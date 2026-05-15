TPBL／杰倫31分加致勝罰球 國王驚濤駭浪中險勝雲豹聽牌

新北國王今天在系列賽第三戰將主場移師到台北和平籃球館，不過卻發生主力後衛李愷諺因熱身時腳部不適突發缺陣，逼得球隊陣前換將，然而陷入變陣劣勢的國王，克服上半場禁區大將沃許本陷入犯規麻煩的危機，靠著洋將杰倫轟下全場最高31分、包含讀秒階段的致勝兩罰，外加林彥廷奇兵演出拿下19分，最終以104：102驚險戰勝桃園台啤永豐雲豹，在五戰三勝制的系列賽中以2：1率先聽牌。

國王開賽前臨陣折損大將，教練團果斷變陣，將老將林金榜與簡祐哲推上先發，面對雲豹洋將米勒開局的兇猛外線與克羅馬的犀利單打，國王首節一度落後達8分，次節更雪上加霜的是，禁區支柱沃許本在該節還剩7分多鐘時便吞下個人第3犯，被迫退場觀戰。

眼看戰局岌岌可危，國王本土陣容適時挺身而出，林書緯的外線破網拉開攻勢，林彥廷更在攻守兩端展現初生之犢不畏虎的氣勢，全場貢獻16分、4抄截，幫助國王在上半場穩定軍心，取得51：45領先。

易籃後，手感發燙的國王洋將杰倫內外轟炸，一度幫國王將領先優勢擴大至19分，但頑強的雲豹不願就此認輸，克羅馬在第三節尾聲隻手遮天連飆10分，率隊回敬一波猛烈反撲，並在決勝節靠著麥卡洛與米勒的空中接力爆扣逆轉戰局。

倒數階段兩隊戰成102：102平手，終場前17.6秒，杰倫展現大心臟，穩健兩罰全中拔得頭籌，握有最後一擊機會的雲豹喊出暫停試圖絕殺，不料關鍵時刻發動機克羅馬出現致命傳球失誤，直接葬送反撲機會，國王最終靠著堅韌的防守守下勝利，距離晉級冠軍賽僅剩最後一哩路。