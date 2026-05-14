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TPBL／夢想家18分領先花光 蔣淯安發揮驚險退攻城獅聽牌

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
蔣淯安攻下本土最高23分，助夢想家搶下客場勝利。圖／TPBL提供
蔣淯安攻下本土最高23分，助夢想家搶下客場勝利。圖／TPBL提供

福爾摩沙夢想家今天最多18分領先雖在第四節花光，但靠蔣淯安、洋將班提爾節末拉出8：0關門攻勢，仍以114：106擊敗新竹御嵿攻城獅，在5戰3勝制的TPBL季後賽首輪取得2勝1敗的「聽牌」優勢。

夢想家首節以24：28落後，第二節7分06秒攻城獅馬力護球動作手揮到夢想家洋將班提爾，差點引發大場面。當時32：38落後的夢想家，衝突後拉出波10：0的逆轉攻勢，節末班提爾、盧冠良接連飆進三分，蔣淯安再完成壓哨上籃，讓夢想家再拉出一波10：0猛攻，半場打完取得61：49優勢。

第三節蔣淯安「3分打」、盧冠良和班提爾再飆外線，讓夢想家最多領先到88：70；攻城獅靠洋將德魯和蔡宸綱投進外線追分，三節打完將差距縮小到82：92。

攻城獅第四節在蔡宸綱投進進攻時間到點前的壓哨球、提傑三分球破網下，打出一波7：2攻勢縮小差距，板凳奇兵徐小龍進球後攻城獅更追近到94：97；夢想家洋將霍爾曼雖完成「3分打」，但盧冠軒新打進，蔡宸鋼再投進弧頂三分彈，攻城獅再追到99：100。

班提爾回敬外線讓夢想家仍維持領先，2分20秒攻城獅洋將德魯的犯規被升級成違反運動精神犯規，霍爾曼2罰俱中後夢想家仍握有106：103領先，但盧冠軒1分55秒切入完成「3分打」，讓攻城獅106：106扳平比數。

蔣淯安切入上籃讓夢想家回到領先，班提爾拋投也得手；德魯搶投外線，最後34秒蔡宸鋼犯規領到畢業證書，蔣淯安2罰都把握讓夢想家再下保險分，最後12秒班提爾2罰也拿下，最終夢想家就靠一波8：0關門攻勢，以114：106搶下勝利，系列賽取得2勝1敗優勢。

夢想家搶下重要的客場勝利，班提爾貢獻33分、9籃板、8助攻的全能數據，霍爾曼替補挹注25分、11籃板，出賽41分鐘的蔣淯安全場攻下23分、4籃板、6助攻、4抄截。

蔣淯安賽後場中受訪提到，球隊有保持著耐心，被投進沒有做不好的選擇，加上防守成功，成功執行策略是奪勝關鍵。

夢想家後衛林俊吉前一場受傷，今天缺陣下，蔣淯安今天展現球星價值，他說：「昨天知道阿吉受傷，對球隊一定會有影響，我應該扛起來他不在，展現侵略性，防守做好自己的本分，很高興可以拿下比賽，這是最重要的。」

第四戰將於周六登場，蔣淯安強調系列賽數字不重要，重點是一場一場做好準備。

攻城獅以馬力23分、11籃板最佳，助隊第四節追平比分的蔡宸鋼15分，曾柏喻14分、提傑13分，盧冠軒11分。

蔣淯安攻下本土最高23分，助夢想家搶下客場勝利。圖／TPBL提供
蔣淯安攻下本土最高23分，助夢想家搶下客場勝利。圖／TPBL提供

蔣淯安 攻城獅 籃球

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