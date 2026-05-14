PLG／領航猿終於要回家了 17日舉辦上季冠軍戒指頒獎儀式

暌違一百多個日子，桃園璞園領航猿正式宣告「我們回家了！」本周末賽事將重返桃園巨蛋，這座象徵球隊精神堡壘的主場。為感謝所有球迷在漫長等待中的不離不棄，璞園領航猿將於17日賽後舉行隆重的「冠軍戒指頒贈儀式」，不僅是在榮耀的軌跡上，更添光芒，也是向全聯盟宣告，璞園領航猿已準備好再次衝擊總冠軍，展現勢在必得的決心。

領航猿球團指出，本次冠軍戒指的設計與製作極盡考究，是榮譽的象徵，更是每一位成員汗水的見證。璞園領航猿特別為每位球員及教練量身打造，在戒身內部精密鐫刻上個別成員的姓名及背號。這份專屬感不僅代表了球員與球隊共同建立的功勳，更讓這枚戒指成為全球唯一、無法取代的珍貴典藏。

在戒指的工藝層面上，璞園領航猿本次展現了引領潮流的品味與高度：

六星傳奇，見證輝煌：戒面核心以隊名字首「P」鑲嵌耀眼鑽石，由代表第六座冠軍的「六芒星框」環繞其外，深刻記錄了璞園在過往賽季中所奪下的六座總冠軍獎盃，象徵著璞園領航猿深厚的勝利傳統與不滅的鬥志。戒面周圍環繞刻著全隊背號，象徵每一位成員都是奪冠路上不可或缺的重要力量。

永續奢華，專注焦點：本次戒指主石選用單顆 0.5 克拉的「人工培育鑽石」。璞園領航猿選擇了大克拉的主鑽配置，搭配 18K金電鍍處理的極致亮面質感，相較於碎鑽鑲嵌，視覺上不只大器奢華，更融入了現代 ESG 永續環保理念，呈現出頂級珠寶的高雅品味與工藝細節。

這份榮耀除了向球場上的英雄致敬，也獻給每一位桃園市民。在 17日的儀式中，球團將準備一枚與球員同等級、同樣具備精湛工藝的冠軍戒指，並特別致贈給桃園市府。這枚戒指象徵著整座城市與璞園領航猿的榮辱與共，將冠軍的喜悅與桃園這座土地緊密扣連。

17日賽後，邀請所有球迷在桃園巨蛋一同見證這場屬於冠軍、屬於城市、也屬於橙客的感動時刻。璞園領航猿將帶著榮耀與信念，與您一起守護桃園，再創輝煌。