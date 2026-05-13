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TPBL／米勒三分球6投俱中！雲豹18記外線轟垮國王扳平系列賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
雲豹守住主場，系列賽扳平成1比1。圖／TPBL提供
雲豹守住主場，系列賽扳平成1比1。圖／TPBL提供

今年打下TPBL例行賽龍頭的桃園台啤永豐雲豹，季後賽首戰被新北國王「下剋上」踢館成功，今天馬上調整，除本土主力高錦瑋手感回溫，洋將麥卡洛和米勒更聯手轟下53分，帶動團隊39投18中的高命中率，從首節就一路維持兩位數領先，終場以114：92大勝，將5戰3勝制的系列賽扳平成1比1。

雲豹開賽先打出24：8猛攻，在年度外援克羅馬單節10分領軍下首節握有32：20領先；第二節雲豹換米勒和麥卡洛聯手搶分，兩人都有外線表現，助隊打出10：2攻勢，領先達到42：22。

國王在林書緯外線破網下開啟追分模式，李愷諺和林彥廷也加入長程砲火行列，但雲豹也有高錦瑋和莊博元投進三分彈，半場打完仍握有59：45優勢。

米勒第三節繼續放送三分彈，單節三分球3投3中下讓雲豹領先持續擴大；第四節米勒第6次外線出手又命中，加上高錦瑋和王皓吉也有三分球破網演出，雲豹持續維持領先，最後3分鐘兩隊就把主力換下，為後天登場的第3戰準備。

高錦瑋今天三分球8投4中攻下14了，外帶8助攻和3抄截，他賽後場中訪問提到，今天從一開始防守給對方很大壓力，保護籃板後打出轉換快攻，展現有別首戰的內容，至於自己就是「保持訓練、保持信心、保持侵略性」，開心能守護主場。

雲豹今天三分球39投18中，命中率超過4成6，其中米勒三分球6投俱中攻下全場最高29分，三分球6投3中麥卡洛也有24分、8籃板演出，兩人都強調「一場一場來」，有信心挺進總冠軍賽。

一路挨打的國王，今天以林書緯21分最佳，林彥廷18分，沃許本15分、12籃板。

系列賽第3戰將於周五晚上7點移師國王主場和平籃球館，確定有的第4戰將於周日下午5點同樣在和平籃球館進行，若有決勝第5戰將在下周二回到雲豹主場桃園巨蛋。

雲豹洋將米勒今天三分球6投俱中轟下29分。圖／TPBL提供
雲豹洋將米勒今天三分球6投俱中轟下29分。圖／TPBL提供

雲豹洋將米勒（左）和麥可洛今天合計三分球12投9中，攻下53分。圖／TPBL提供
雲豹洋將米勒（左）和麥可洛今天合計三分球12投9中，攻下53分。圖／TPBL提供

雲豹 高錦瑋 米勒 籃球

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