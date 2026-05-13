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TPBL／感謝粉絲拉票奪人氣獎 三上悠亞喊話下季繼續跳

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
三上悠亞接受《聯合新聞網》專訪，暢談來台心情。記者林澔一／攝影
三上悠亞接受《聯合新聞網》專訪，暢談來台心情。記者林澔一／攝影

本季成為福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy正式成員，日本偶像三上悠亞來台應援第一年就獲選台灣職業籃球大聯盟（TPBL）的「年度人氣啦啦隊員」，今天接受專訪除了感謝球迷，更透露下個賽季仍想繼續在球場和大家見面。

TPBL昨天公布年度人氣啦啦隊員獎，三上悠亞以7812票領先群雌，成為2025到26賽季最具人氣的啦啦隊員。

今天接受《聯合新聞網》專訪時，三上悠亞分享說，一開始並不知道有這個獎項，平時對獎項也不會刻意追求，「但有這樣的活動，可以的話當然想拿第一，有請粉絲幫忙投票，因為有了大家支持，很開心拿到第一。」

三上悠亞提到，從應援到人氣票選都能感受到粉絲滿滿的熱情，像投票時不只台灣粉絲會幫忙催票，還會「催」到日本粉絲，到球場時也會有許多球迷拍攝自己的影片和照片，很多都是熟面孔，讓自己感覺變成「被應援」的一方，十分暖心。

「感受到台灣粉絲的愛，希望用我開心的應援來回饋給大家。」三上悠亞提到，整季賽程下來感受很好，期待下個賽季可以和球迷繼續見面。

三上悠亞透露，原本不太會看運動賽事，因為加入啦啦隊接觸籃球，對籃球規則更熟悉外，情緒也會被夢想家的表現牽動，球隊贏球會開心、球隊輸球會難過惋惜；加入季後賽應援的她也提到，從選手入場的不同音樂和影片，還有球員和球迷的投入程度，都能感受到不同於例行賽的張力，希望夢想家持續前進，也盼和球迷球場再聚。

三上悠亞接受《聯合新聞網》專訪，暢談來台心情。記者林澔一／攝影
三上悠亞接受《聯合新聞網》專訪，暢談來台心情。記者林澔一／攝影

日本 TPBL 三上悠亞 籃球

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