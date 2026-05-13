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TPBL／來台應援超享受 三上悠亞更能「做自己」

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
三上悠亞接受《聯合新聞網》專訪。記者林澔一／攝影
三上悠亞接受《聯合新聞網》專訪。記者林澔一／攝影

從上季「一日限定」到本季正式加入福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy，日本偶像三上悠亞在台灣被滿滿人情味包圍，感染到身邊人的真性情讓她更能「做自己」，十分享受在台灣的啦啦隊身分。

昨天晚上才結束在台中的夢想家主場應援，三上悠亞今天中午精神奕奕現身台北接受《聯合新聞網》專訪；拍完照片後她主動要求看拍攝結果，還放大畫面，認真檢視燈光、髮絲和妝容，展現對細節的重視。

2009年就以偶像團體SKE48成員身份出道，三上悠亞提到，一路來經歷過包括偶像和許多不同領域的挑戰，啦啦隊可以說是裡面最具挑戰性的一份工作。

「啦啦隊員不像偶像，也不像藝人，要很接近球迷，對我來說是很大挑戰，也很感謝球隊給這樣的機會。」三上悠亞也透露，最初收到夢想家得邀請，完全沒有猶豫，她笑說：「因為我不會排斥任何工作，希望可以挑戰這個工作，並不會抱持不想或不要的態度。」

從上季的「一日啦啦隊」，到本季成為固定班底，參與球隊各項活動，且體驗第一次的季後賽應援，三上悠亞認為台灣人熱情、開朗，身邊的人都很真性情，讓她默默被影響，比較可以呈現自然的自己。

賽季期間不停在台、日往返，三上悠亞認為成為Formosa Sexy後，最困難的部分不是練舞或是體態控管，而是行程管理，必須調整好兩地的工作時程，在日本時也要排時間練舞。

「雖然會覺得很辛苦，但我很享受這樣的工作。」三上悠亞笑說，啦啦隊的工作內容讓自己心情很好，加上「睡飽、吃好、開心」，就算行程滿檔也能用最好狀態為球隊應援。

三上悠亞接受《聯合新聞網》專訪。記者林澔一／攝影
三上悠亞接受《聯合新聞網》專訪。記者林澔一／攝影

三上悠亞 啦啦隊 台中 籃球

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