TPBL／嚴謹治軍打造雲豹新氣象 羅德爾獲選年度教練

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今天公布2025-26賽季年度教練獎項，由本季率領桃園台啤永豐雲豹隊打出例行賽最佳戰績的總教練羅德爾（Henrik Rödl）高票獲選。

本次年度教練評選中，羅德爾共獲得26位評審中的20張五分票，以總分114分高居第一，第二名為新竹御嵿攻城獅總教練威森的74分，第三名是福爾摩沙夢想家簡浩的43分。

羅德爾擁有豐富國際執教資歷，球員時期曾代表德國國家隊出戰國際賽場，退役後亦長期投入歐洲職籃與德國國家隊執教體系。本季首度來到TPBL執教，便迅速為台啤永豐雲豹建立鮮明球隊風格與高度競爭力。

雲豹在本季開季即豪取六連勝，迅速站穩聯盟前段班位置，整季也長時間維持在前三名行列，最終以例行賽第一名之姿挺進季後賽，展現穩定且成熟的團隊戰力。

除戰績表現外，羅德爾在球隊管理與臨場調度上同樣獲得高度評價。評審表示，羅德爾治軍風格嚴謹，且在戰術安排與輪替調度上靈活適當，能清楚掌握每位球員的場上能力與定位，進一步發揮團隊整體戰力。

聯盟表示，年度教練獎項除考量球隊戰績外，也重視教練對球隊文化、球員成長與整體比賽內容的影響力，而羅德爾本季成功整合團隊、建立穩定體系，帶領雲豹打出聯盟頂尖表現，最終獲得評審一致高度肯定。