快訊

買股票也算？三生肖下半年偏財運爆棚...直覺超準、貴人一直來

Sony Xperia 1 VIII旗艦登場！最貴漲近6千…還會「滾動式調整」定價嗎？官方回應了

不忍了！遭爆被籃籃當成工具人 胡瓜回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

籃球／31日改選理事長 籃協發聲明警告網路造謠有心人士

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
現任籃協理事長謝典林，兩任任期屆滿，將在31日進行改選。
現任籃協理事長謝典林，兩任任期屆滿，將在31日進行改選。

中華民國籃球協會將於31日辦理第14屆理事長暨理監事改選，昨天已於協會網站公告參選名單、選舉時程及選舉辦法，今天下午3點將公開辦理號次抽籤，籃協今天也發出聲明強調，網路出現不實的參選名單，將檢附相關證據資料送請檢警偵辦。

根據籃協公告的理事長登記參選名單，共有3人登記，分別是律師張清雲、國際中橡集團董事長辜公怡，以及基隆市議會議長童子瑋。

理事登記參選名單包括運動選手理事9人、個人會員理事23人和團體會員理事16人，總計48人；監事共有19人登記參選。

籃協今天發出聲明指出，近日網路上流傳一份不實參選理事長、理監事「名單」，包括人別錯誤、姓名錯誤、職銜錯誤等，許多被列名人對被列名一事並不知情，如此錯誤名單混淆視聽，製作散佈者用意不明，有以不正方法操控選舉意圖之嫌。

「中華民國籃球協會嚴正聲明，將嚴守選務中立，將公平、公正、公開辦理理事長暨理、監事改選，針對有心人士若以造謠等各種非法方式，意圖影響選舉公平者，必將檢附相關證據資料送請檢警偵辦。」

籃球

相關新聞

TPBL／來台應援超享受 三上悠亞更能「做自己」

從上季「一日限定」到本季正式加入福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy，日本偶像三上悠亞在台灣被滿滿人情味包圍，感染到身邊人的真性情讓她更能「做自己」，十分享受在台灣的啦啦隊身分。

TPBL／嚴謹治軍打造雲豹新氣象 羅德爾獲選年度教練

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今天公布2025-26賽季年度教練獎項，由本季率領桃園台啤永豐雲豹隊打出例行賽最佳戰績的總教練羅德爾（Henrik Rödl）高票獲選。

籃球／競選籃協理事長 辜公怡：推動國家隊常設、協助職籃合作

中華民國籃球協改選在即，辜公怡宣布參選理事長，目標推動國家隊常設化、提升訓練與養成制度。辜公怡強調將重視基層、3x3與女籃，期待讓台灣籃球在國際上再度接軌。

籃球／31日改選理事長 籃協發聲明警告網路造謠有心人士

中華民國籃球協會將於31日辦理第14屆理事長暨理監事改選，昨天已於協會網站公告參選名單、選舉時程及選舉辦法，今天下午3點將公開辦理號次抽籤，籃協今天也發出聲明強調，網路出現不實的參選名單，將檢附相關證據資料送請檢警偵辦。

TPBL／馬建豪「找回自己」轟23分 夢想家22分大勝攻城獅扳平系列賽

季後賽首戰主場失守的福爾摩沙夢想家，今天第2戰在本土球員馬建豪、蔣淯安和張宗憲聯手發揮下以83：61大勝新竹御嵿攻城獅，將5戰3勝制的系列賽扳平成1比1，代表系列賽確定會有第4戰。

PLG／團結迎季後賽 獵鷹喊出口號「WE RUN THIS」

台鋼獵鷹隊今天正式公布季後賽口號「WE RUN THIS」，象徵球隊在關鍵戰役中對比賽節奏的掌控、對勝利目標的堅定信念，以及全隊上下全心投入季後賽舞台的決心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。