籃球／競選籃協理事長 辜公怡：推動國家隊常設、協助職籃合作

中華民國籃球協將於月底進行改選，經籃協昨公告，將由「辜家第四代」中橡董事長辜公怡、基隆市議會議長童子瑋、律師張清雲三人出面競爭，31日由全體會員直選理事長，其中辜公怡發表公開信表示，「建立更完整的訓練與養成制度、讓裁判跟教練有更好的制度與進修機會、推動國家隊常設化、協助職業籃球更多合作，還是讓基層、學生籃球、3x3與女籃得到更多重視。」

根據日前籃協公告會員名單，個人會員約有845人具投票資格，團體會員36單位具有108張選票，合計約953張選票。