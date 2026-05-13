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籃球／競選籃協理事長 辜公怡：推動國家隊常設、協助職籃合作
中華民國籃球協將於月底進行改選，經籃協昨公告，將由「辜家第四代」中橡董事長辜公怡、基隆市議會議長童子瑋、律師張清雲三人出面競爭，31日由全體會員直選理事長，其中辜公怡發表公開信表示，「建立更完整的訓練與養成制度、讓裁判跟教練有更好的制度與進修機會、推動國家隊常設化、協助職業籃球更多合作，還是讓基層、學生籃球、3x3與女籃得到更多重視。」
根據日前籃協公告會員名單，個人會員約有845人具投票資格，團體會員36單位具有108張選票，合計約953張選票。
從小到大，籃球一直都是我最喜歡的運動。
從以前職籃的龍象大戰、瓊斯盃對決日韓、高中時幫再興加油，到這幾年兩個職業聯盟的每一場比賽，籃球一直陪著我長大。
其實過去幾年，我也跟很多關心籃球的朋友聊過。不管是聯盟之間、球隊之間，甚至整個台灣籃球未來，我都曾經表達過，如果有需要，我願意當一個幫忙溝通、整合的橋樑。只是一直沒有真正踏出來。
想了很久，我決定參選中華籃協理事長。
我希望能一步一步把制度建立起來。
不管是從小學開始建立更完整的訓練與養成制度、讓裁判跟教練有更好的制度與進修機會、推動國家隊常設化、協助職業籃球更多合作，還是讓基層、學生籃球、3x3與女籃得到更多重視，我都希望台灣籃球可以越來越好。其實台灣女籃一直都有不錯的基礎，也很有機會在國際賽打出成績，更值得我們投入更多資源與長期規劃。
也希望未來台灣籃球可以重新跟亞洲、跟世界接軌。
謝謝籃球。
也謝謝每一位喜歡籃球的你。
辜公怡
05/12/2026
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