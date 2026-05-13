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籃球／31日改選理事長 籃協發聲明警告網路造謠有心人士

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華籃協副秘書長張承中。聯合報系資料照 劉肇育
中華籃協副秘書長張承中。聯合報系資料照 劉肇育

中華民國籃球協會將於31日辦理第14屆理事長暨理監事改選，昨天已於協會網站公告參選名單、選舉時程及選舉辦法，今天下午3點將公開辦理號次抽籤，籃協今天也發出聲明強調，網路出現不實的參選名單，將檢附相關證據資料送請檢警偵辦。

根據籃協公告的理事長登記參選名單，共有3人登記，分別是律師張清雲、國際中橡集團董事長辜公怡，以及基隆市議會議長童子瑋

理事登記參選名單包括運動選手理事9人、個人會員理事23人和團體會員理事16人，總計48人；監事共有19人登記參選。

籃協今天發出聲明指出，近日網路上流傳一份不實參選理事長、理監事「名單」，包括人別錯誤、姓名錯誤、職銜錯誤等，許多被列名人對被列名一事並不知情，如此錯誤名單混淆視聽，製作散佈者用意不明，有以不正方法操控選舉意圖之嫌。

「中華民國籃球協會嚴正聲明，將嚴守選務中立，將公平、公正、公開辦理理事長暨理、監事改選，針對有心人士若以造謠等各種非法方式，意圖影響選舉公平者，必將檢附相關證據資料送請檢警偵辦。」

籃球 童子瑋

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