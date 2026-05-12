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TPBL／馬建豪「找回自己」轟23分 夢想家22分大勝攻城獅扳平系列賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
馬建豪進球後吶喊慶祝。圖／TPBL提供
馬建豪進球後吶喊慶祝。圖／TPBL提供

季後賽首戰主場失守的福爾摩沙夢想家，今天第2戰在本土球員馬建豪、蔣淯安和張宗憲聯手發揮下以83：61大勝新竹御嵿攻城獅，將5戰3勝制的系列賽扳平成1比1，代表系列賽確定會有第4戰。

夢想家今天4人得分兩位數，其中3人是本土，攻下全場最高23分的馬建豪賽後場中受訪時透露，之前因傷勢影響，狀態不太好，壓力大甚至感覺第一戰有點「迷失方向」，不過第一戰輸球後教練、朋友都有鼓勵開導自己，今天有「找回自己」的感覺，第一戰只拿2分的他說：「心中想著如何幫團隊更好，贏下勝利。」

例行賽排名第3的攻城獅首戰以97：94踢館成功，睽違1457天終於在夢想家主場嚐到勝利滋味，今天第一節也在洋將德魯和馬力聯手下以22：23緊咬比分。

第二節夢想家馬建豪的三分球率先破網，攻城獅開節將近3分半才靠劉丞勳投進外線分數開張，單節攻城獅僅拿14分，讓夢想家帶著46：36領先進入下半場。

夢想家第三節在蔣淯安高難度外線破網、霍爾曼抄截後快攻得手，打出一波11：5攻勢，領先擴大到57：41；攻城獅在盧冠軒連進2記三分球下縮小比分，但隊友沒能提供火力支援，三節打完夢想家仍握有64：52優勢。

第四節馬建豪的連兩顆外線破網讓夢想家打出15：2的開節攻勢，領先擴大到79：54；攻城獅手感持續冰冷下，還有6分鐘就換下高國豪，今天表現最好的盧冠軒最後4分鐘也離場，最終在單節只拿9分下讓夢想家寫下22分大勝。

除馬建豪貢獻4記三分球在內的23分，蔣淯安15分、5助攻，張宗憲也貢獻10分，洋將霍爾曼挹注11分。

攻城獅今天命中率不到2成5，盧冠軒13分已是全隊最高，德魯12分。

系列賽第3戰將移師攻城獅新竹主場，周四晚上7點開戰。

馬建豪（右）攻下全場最高23分。圖／TPBL提供
馬建豪（右）攻下全場最高23分。圖／TPBL提供

馬建豪 攻城獅 張宗憲 籃球

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