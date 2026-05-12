快訊

承億創辦人戴俊郎猝逝 集團火速布局新人事「6女將共同承擔」

文大生大稻埕跳河救人失聯 蔣萬安親電侯友宜：雙北共同搜救

聽新聞
0:00 / 0:00

PLG／團結迎季後賽 獵鷹喊出口號「WE RUN THIS」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台鋼獵鷹隊今天正式公布季後賽口號「WE RUN THIS」。圖／獵鷹隊提供
台鋼獵鷹隊今天正式公布季後賽口號「WE RUN THIS」。圖／獵鷹隊提供

台鋼獵鷹隊今天正式公布季後賽口號「WE RUN THIS」，象徵球隊在關鍵戰役中對比賽節奏的掌控、對勝利目標的堅定信念，以及全隊上下全心投入季後賽舞台的決心。

本賽季例行賽已接近尾聲，獵鷹目前完賽23場，取得11勝12敗的成績；一路走來，球隊歷經無數挑戰與考驗，仍持續在攻防磨合與關鍵戰役中累積能量，為季後賽做好準備。

本次季後賽主視覺以西洋棋的戰術為靈感，透過高張力色彩、金屬質感字體與棋盤意象,呈現獵鷹運籌帷幄、掌握全局的戰場思維。全隊以蓄勢待發的姿盤踞棋局之中，象徵球員彼此信任、凝聚團隊整體作戰力量，並展現攻防之間的精準判斷與戰術執行力。

本季季後賽採五戰三勝制，台鋼獵鷹主場賽事包括第三戰5月26日，以及第四戰5月28日（如有需要）。面對季後賽每一場關鍵戰役，獵鷹將以穩健節奏與無畏態度持續推進，朝象徵勝利終局的「CHECKMATE」邁進，並期待與南台灣球迷共同凝聚主場氣勢，迎接季後賽關鍵時刻的到來。

談及例行賽球隊遭遇的挑戰，總教練柯納（Raoul Korner）表示，農曆年後球隊受到翟蒙與谷毛唯嘉傷勢影響，整體節奏一度受到干擾，如今全員逐漸回到陣中，球隊正努力找回節奏與定位。柯納強調，只要關鍵球員保持健康、全隊建立穩定節奏，對獵鷹在季後賽的機會充滿信心，同時也期盼每位球員都相信「WE RUN THIS」的精神，在自己的角色中挺身而出，團結迎接季後賽挑戰。

PLG 台鋼 籃球

延伸閱讀

TPBL／率雲豹登龍頭 羅德爾獲複數年合約

TPBL／聯盟頂尖陣容揭曉 高錦瑋、克羅馬連霸年度第一隊

NBA／里夫斯讚雷霆強過頭 亞歷山大：連勝已是過去式目標未完成

NBA／尼克狂轟25記三分橫掃76人 淨勝89分強勢重返東區決賽

相關新聞

PLG／團結迎季後賽 獵鷹喊出口號「WE RUN THIS」

台鋼獵鷹隊今天正式公布季後賽口號「WE RUN THIS」，象徵球隊在關鍵戰役中對比賽節奏的掌控、對勝利目標的堅定信念，以及全隊上下全心投入季後賽舞台的決心。

TPBL／沒意外！三上悠亞奪年度人氣啦啦隊員獎

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今天正式公布2025-26賽季年度人氣啦啦隊員，由福爾摩沙夢想家隊Formosa Sexy 成員三上悠亞以7812票登頂，展現在台的高人氣。

TPBL／率雲豹登龍頭 羅德爾獲複數年合約

桃園台啤永豐雲豹隊23勝13敗勇奪例行賽龍頭，球團今天宣布與總教練羅德爾（Henrik Rodl）完成續約，簽下複數年合約，成為隊史首位獲此肯定的外籍教練。

TPBL／聯盟頂尖陣容揭曉 高錦瑋、克羅馬連霸年度第一隊

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今天正式公布2025-26賽季的年度第一隊與年度第二隊名單，表彰本季在個人表現、球隊貢獻與整體影響力皆有頂尖發揮的球員，龍頭雲豹的高錦瑋與克羅馬（Lasannah Kromah）連續兩季入選年度第一隊，蘇文儒則連兩季入選年度第二隊，展現穩定且具代表性的賽季表現。

PLG／季後賽進入「野獸模式」 勇士季後賽票價曝光

台北富邦勇士隊本季例行賽以12勝12敗、5成勝率戰績，以第二席次前進PLG季後賽，季後賽將在5月21日於臺北和平籃球館點燃戰火，勇士球團今天宣布季後賽口號「BEAST MODE」，進⼊季後賽，勇⼠全員調整至最佳狀態，以挑戰者之姿全面迎戰。

SBL／在黑鳶重生 39歲朱億宗放話：還想繼續打

去年選擇離開台啤，39歲老將朱億宗加入SBL新成軍的凱撒基隆黑鳶延續球員生涯，他也展現「老將價值」，助隊一路打進總冠軍賽，儘管今天第5戰以69：75敗給衛冕軍裕隆集團，但他認為球隊已經打出成功賽季，希望下季能幫黑鳶拚一座冠軍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。