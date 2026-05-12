PLG／團結迎季後賽 獵鷹喊出口號「WE RUN THIS」

台鋼獵鷹隊今天正式公布季後賽口號「WE RUN THIS」，象徵球隊在關鍵戰役中對比賽節奏的掌控、對勝利目標的堅定信念，以及全隊上下全心投入季後賽舞台的決心。

本賽季例行賽已接近尾聲，獵鷹目前完賽23場，取得11勝12敗的成績；一路走來，球隊歷經無數挑戰與考驗，仍持續在攻防磨合與關鍵戰役中累積能量，為季後賽做好準備。

本次季後賽主視覺以西洋棋的戰術為靈感，透過高張力色彩、金屬質感字體與棋盤意象,呈現獵鷹運籌帷幄、掌握全局的戰場思維。全隊以蓄勢待發的姿盤踞棋局之中，象徵球員彼此信任、凝聚團隊整體作戰力量，並展現攻防之間的精準判斷與戰術執行力。

本季季後賽採五戰三勝制，台鋼獵鷹主場賽事包括第三戰5月26日，以及第四戰5月28日（如有需要）。面對季後賽每一場關鍵戰役，獵鷹將以穩健節奏與無畏態度持續推進，朝象徵勝利終局的「CHECKMATE」邁進，並期待與南台灣球迷共同凝聚主場氣勢，迎接季後賽關鍵時刻的到來。

談及例行賽球隊遭遇的挑戰，總教練柯納（Raoul Korner）表示，農曆年後球隊受到翟蒙與谷毛唯嘉傷勢影響，整體節奏一度受到干擾，如今全員逐漸回到陣中，球隊正努力找回節奏與定位。柯納強調，只要關鍵球員保持健康、全隊建立穩定節奏，對獵鷹在季後賽的機會充滿信心，同時也期盼每位球員都相信「WE RUN THIS」的精神，在自己的角色中挺身而出，團結迎接季後賽挑戰。