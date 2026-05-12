TPBL／沒意外！三上悠亞奪年度人氣啦啦隊員獎

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今天正式公布2025-26賽季年度人氣啦啦隊員，由福爾摩沙夢想家隊Formosa Sexy 成員三上悠亞以7812票登頂，展現在台的高人氣。

本次評選採「純球迷票選」機制，不另納入媒體或專業評分，票選競爭相當激烈，完整前十名依序為三上悠亞（7812票）、菲菲（7473票）、李藝斌（5562票）、鄭熙靜（4173票）、梓梓（3438票）、岱縈（2808票）、JJUBI（2766票）、維尼（2235票）、金渡兒（2124票）、李素泳（1974票），前十名名單橫跨多支球隊，顯示各隊啦啦隊在舞台表現與球迷互動經營上的多元發展。

對於三上悠亞本季表現，Formosa Sexy 舞蹈總監虔虔表示，三上悠亞在工作態度上展現高度專業與敬業精神，「她在來台前就會先將舞蹈完整學習，抵台後也會主動與團隊進行額外訓練，把每個細節調整到更到位。」虔虔指出，她對每一次演出都相當重視，即使行程繁忙，仍維持高標準準備，也讓團隊在合作過程中感受到她對表演的投入與要求。

虔虔也提到，三上悠亞個性親切、融入團隊迅速，不僅與隊友建立良好默契，也為團隊帶來更多關注與話題性，「她的加入讓 Formosa Sexy 被更多不同地區的粉絲看見，這次獲獎可說是實至名歸。」

隊長梓梓表示，三上悠亞為團隊帶來不同能量與刺激，「雖然平時能完整合練的時間有限，但她會先自行完成練習，來台後再與團隊調整細節，就能呈現高完成度的演出，展現極高的專業態度。」她也指出，此次獲選年度人氣啦啦隊員，是對三上悠亞努力與表現的肯定，「我們都替她感到開心，也很榮幸能一起合作。」

聯盟表示，年度人氣啦啦隊員獎項旨在反映球迷最直接的支持與喜好，透過純票選機制呈現最真實的人氣分布，也讓啦啦隊員在場內外的努力與魅力獲得最直接的回饋與肯定。