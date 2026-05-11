TPBL／率雲豹登龍頭 羅德爾獲複數年合約

桃園台啤永豐雲豹隊23勝13敗勇奪例行賽龍頭，球團今天宣布與總教練羅德爾（Henrik Rodl）完成續約，簽下複數年合約，成為隊史首位獲此肯定的外籍教練。

羅德爾過去曾率領德國男籃闖進東京奧運8強，並擁有豐富的歐洲頂級聯賽與國家隊執教資歷，本季帶領雲豹打出煥然一新的氣象，羅德爾說：「感謝球團的肯定，以及教練團的努力，能在季後賽期間完成續約意義非凡，我也要肯定年輕球員的拚勁與無私，我們正在建立強悍且團結的團隊文化，未來持續朝冠軍之路邁進。」

談及本季戰績與續約契機，營運長顏行書表示，經過36場例行賽的驗證，羅德爾的戰術體系與帶兵哲學徹底獲得全體球員與制服組的一致認可。他說：「球隊並不在意季前外界預估的奪冠機率，而是專注於打出正確的雲豹球風，本季也成功培養出莊博元與董永全等年輕戰力，總教練跟教練團絕對是球隊成長的最大功臣。」

球隊剛經歷季後賽首戰的失利，對此羅德爾教練對團隊深具信心，並向全隊信心喊話：「季後賽正是考驗韌性的舞台，不會因為一次挫折就輕易倒下，下一戰要更有拿出更多的勇氣與信心，來證明我們的實力！」

羅德爾也感性透露，從例行賽一路走來，他與球員們已經建立了深厚的羈絆。對於未來想與團隊完成的「目標」，他表示：「我很希望帶領這群年輕小將突破自我極限，持續在壓力中成長，一步步兌現他們的潛力！」

顏行書進一步提到，選在此刻公布續約，就是希望為正在備戰的教練團與球員帶來最安定的力量，讓大家知道球隊正朝著長遠的規劃前進。他強調，相信在羅德爾教練的帶領下，未來會有更多球員想加入台啤雲豹，「因為他真的是一位能幫助球員和球隊發揮最強戰力的教練。」