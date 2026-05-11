PLG／季後賽進入「野獸模式」 勇士季後賽票價曝光

台北富邦勇士隊本季例行賽以12勝12敗、5成勝率戰績，以第二席次前進PLG季後賽，季後賽將在5月21日於臺北和平籃球館點燃戰火，勇士球團今天宣布季後賽口號「BEAST MODE」，進⼊季後賽，勇⼠全員調整至最佳狀態，以挑戰者之姿全面迎戰。

「BEAST MODE」傳承「野獸」林志傑精神，代表專注、侵略與毫無保留的拚戰態度，喚醒每個人內心最原始的本能；不閃躲、不退縮，正面迎擊每一次對抗，將每⼀次碰撞推向極限。在疲憊之上再多⼀分輸出，在壓力之下做出最直接的回應。這⼀次，全員啟動 BEAST MODE，全力衝擊最高榮耀。

勇士公布的季後賽主視覺，以強烈藍色能量流線貫穿畫面，象徵全力衝刺的速度、面對對手不斷衝擊的對抗感，以及團隊凝聚的力量，搭配球員們不同姿態的進攻瞬間，營造出季後賽高張力的競爭氛圍；而以林志傑沉穩堅定的眼神作為精神核心，不僅象徵「野獸精神」的存在，更代表勇士多年來所建立的信念與文化，展現球隊在季後賽全面進入「BEAST MODE」的狀態，帶著更強烈的企圖心與戰鬥意志，向最高榮耀發起挑戰。

勇士首輪碰台南台鋼獵鷹隊，本季例行賽兩隊8次對決，勇士取得5勝3敗優勢。季後賽採5戰3勝制，勇士主場賽事包括第一戰5月21日、第二戰5月23日及第五戰5月30日（如有需要），主場門票販售時間分為四階段，第一階段開放本季季票球迷於5月12日中午12點到晚間23點59保留原位優先購買；第二階段5月13日中午12點到晚間23點59本季季票球迷優先換位；第三階段開放Fans Club會員購票時段，為5月14日中午12點到晚間23點59；第四階段5月15日中午12點起全面開賣。季票及Fans Club會員可優先購買第一戰、第二戰及第五戰（如有需要）場次；一般購票僅開放購買第一戰、第二戰，第五戰確定舉行後，將另行公布售票時間。

票價部分，Courtside VIP A排4500元、B排4000元，限量雙人沙發區3500元（需一次購買兩席）；一樓A區1150元、B區850元；二樓C區則依區域落在500至800元之間。購票可透過「臺北富邦勇士售票網」與「富邦勇士售票App」。

季後賽期間，勇士主場將於21日進場發放「勇士球員大頭胸章」、「Pocky 百奇芒果果粒百香風味優格棒」及「應援手舉牌」；23日贈送「勇士大頭轉印貼紙」、「乖乖酸溜溜蕾夢52g」或「蝦乖乖辣味40g（隨機發送）」及應援手舉牌，邀請球迷一同進場熱血應援。

場外同步規劃「勇士出任務」互動攤位，包含「最佳第六人」、「tokuyo 有話大聲說」、「竭淨所能」、「FIN 成為搖擺人」及「得勝密碼」等關卡，凡完成闖關者，即可兌換勇士大禮包一份。此外，現場亦設置林志傑特展購票攤位，凡於季後賽期間現場購買兩張特展門票，即可額外獲得精美小禮一份。中場活動「沉著射手挑戰賽」及「Lucky Ball」也將趣味登場，參與者皆有機會獲得勇士周邊好禮。

勇士隊主場季後賽售票時程。圖／勇士隊提供

勇士隊公布季後賽主視覺。圖／勇士隊提供