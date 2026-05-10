SBL／在黑鳶重生 39歲朱億宗放話：還想繼續打

去年選擇離開台啤，39歲老將朱億宗加入SBL新成軍的凱撒基隆黑鳶延續球員生涯，他也展現「老將價值」，助隊一路打進總冠軍賽，儘管今天第5戰以69：75敗給衛冕軍裕隆集團，但他認為球隊已經打出成功賽季，希望下季能幫黑鳶拚一座冠軍。

形容加入黑鳶像是球員生涯的「重生」，賽後抱著兒子的朱億宗提到，昨天第4戰後，聽到很多球迷說被黑鳶的拚戰精神感動，對一支第一年成軍的球隊來說「那就成功了」。

今天黑鳶第三節最多落後16分，在朱億宗、胡凱翔和周儀翔領軍下一路縮小差距，第四節末一度追到2分差，朱億宗很開心看到球隊展現不放棄的韌性，「很開心老將們有把氣咬住，今天裕隆到最後一刻才在發彩帶，我已經心滿意足了。」

今天投進2記三分球在內8分的朱億宗透露，和黑鳶是一年約，希望能續留，為黑鳶拚一座冠軍，8月將滿40歲的他說：「我還想繼續打，我兒子也想繼續打，雖然會佔掉一些年輕人的時間，但我也希望年輕人來挑戰我。」

黑鳶成軍第一個賽季就打進總冠軍賽，總經理林冠綸提到，球隊沒有特別動員就有許多球員自發進場，證明球隊的成功，個人也很開心陣中「老球員」證明自己仍有競爭性，希望這些好手未來仍有機會回到職業賽場。

35歲的周儀翔在酒駕事件後沉寂一年，從黑鳶重新出發的他今天繳出16分，34歲的胡凱翔也貢獻14分，在SBL舞台打出身手。