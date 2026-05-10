SBL／前兩場得分掛蛋G5轟全場最高 裕隆高承恩：不想有遺憾

總冠軍賽兩場得分掛蛋，裕隆集團後衛高承恩今天決勝第5戰揮別低潮，全場6投6中，4次罰球也沒失手，關鍵戰以百分百的完美命中率轟下全場最高19分，助衛冕軍以75：69力退基隆黑鳶，驚濤駭浪中完成隊史第一度的SBL四連霸。

175公分的高承恩是2016年U17世青賽國手，26歲的他提到，去年加入裕隆的第一個賽季，球隊和個人都挺順利，今年一直在找個人定位，總冠軍賽第3戰和第4戰沒得分有些沮喪，但和教練聊過後調整，今天把握住機會，他笑說：「今天是最後一場了，不想沒表現又輸球，這樣會很遺憾。」

高承恩上半場就攻下13分，包括第二節的壓哨球，助隊第三節最多兩度領先到16分；黑鳶第四節一度追到2分，高承恩1分42秒飆進單場第三記外線，助隊將領先回到5分差，讓教練李啟億都點名是關鍵一擊。

被黑鳶逼到第5戰，今天也差點浪費16分領先，高承恩讚對手經驗好、韌性佳，第四節尾聲選擇大膽外線出手是對自己有信心，不過個人表現並非重點，前4戰場均攻下4分的他說：「贏球比什麼都重要，把個人擺最後。」