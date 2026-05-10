SBL／蟬聯FMVP加碼求婚成功 布蘭登笑喊：拿10冠在裕隆退休

裕隆集團今天SBL冠軍賽第5戰以75：69力退基隆黑鳶，完成SBL四連霸，攻下18分、20籃板的洋將布蘭登賽後驚喜「加碼」，向愛情長跑10年的女友求婚，鑽戒和冠軍戒同日到手，讓他直呼今天寫下2場重要勝利。

在裕隆第3個球季的布蘭登，今年總冠軍賽曾有單場40分、26籃板的瘋狂演出，今天得分雖不及前4場平均的29.2分，但仍有「雙10」表現，蟬聯總冠軍賽MVP。

強調不在意個人獎項，布蘭登說：「團隊為重，只希望幫助到大家。」近3季在SBL的亮眼表現獲得台灣另兩個籃球聯盟注意，32歲的布蘭登今天宣告，下個賽季仍會回到裕隆，賽後被球迷包圍拍照簽名的他說：「我很喜歡台灣，這裡就像我另一個家，裕隆是我的大家庭，我不想去其他地方，我要拿10座冠軍再退休。」

裕隆翻譯透露，布蘭登今天早上就有預告打算賽後求婚，希望隊友能讓他在球場留下開心回憶，不要在飛回美國的飛機上再執行求婚任務，今天也如願以償。

布蘭登提到，和女友已經交往10年，「她陪伴了我很久，第三冠就是求婚的最好時刻。」

裕隆洋將布蘭登（右）蟬聯總冠軍賽MVP。記者葉信菉／攝影

裕隆締造SBL四連霸。記者葉信菉／攝影