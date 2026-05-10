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TPBL／國王G1「下剋上」！16記外線射下龍頭雲豹

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林書緯（左）攻下國王最高的26分。圖／TPBL提供
林書緯（左）攻下國王最高的26分。圖／TPBL提供

例行賽排名第5的新北國王，季後挑戰賽連勝2場搶下TPBL季後賽最後一張席位，今天4強首戰更上演「下剋上」戲碼，在林書緯三分球8投5中轟下26分領軍下，全場壓著例行賽龍頭桃園台啤永豐雲豹打，最終以113：105踢館成功，在5戰3勝制的系列賽拔得頭籌。

國王開賽火力全開，在洋將奧帝三分球3投2中帶動下打出21：10猛攻，雲豹雖一度追到18：25，但國王林書緯和熊祥泰連飆外線，熊祥泰還投進壓哨三分彈，讓首節三分球11投6中的國王打完握有36：22領先。

第二節雲豹在洋將米勒單節12分發揮下，半場打完追近到54：66，但國王第三節有林書緯2記外線都命中領軍，優勢一路維持；第四節換洋將杰倫

三分球3投俱中，最終國王就在16記三分球助陣下轟下雲豹。

林書緯今天攻下26分、7籃板、7助攻，他表示教練團特別提醒防守細節要做好，球隊專注防守，打出有別於例行賽的表現。季後挑戰賽開始維持火熱手感的林書緯也提到，和李愷諺要擔起領導者的角色，「很多人去年走了，最有（領導）責任就是我和愷諺。」

國王例行賽尾聲戰況不佳，進入季後賽打出不同氣象，連同今天奪勝拉出3連勝，林書緯笑說：「季後賽是不一樣的感覺，心態上會改變。」

國王今天外線34投16中，密中率超過4成7，洋將杰倫三分球7投4中攻下19分，飛米也有21分貢獻，奧帝12分、李愷諺11分。

雲豹雖在主場迎敵但三分球18投僅4中，今天剛獲得年度外援的克羅馬雖有29分、11籃板、12助攻「大三元」表現也沒能捍衛主場。

林書緯 雲豹 米勒 籃球

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