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SBL／布蘭登雙10、高承恩扮奇兵 裕隆G5力退黑鳶寫4連霸

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
裕隆奪下本季SBL冠軍。 記者葉信菉／攝影
裕隆奪下本季SBL冠軍。 記者葉信菉／攝影

第23季SBL冠軍戰激戰到決勝第5戰，衛冕軍裕隆集團最多16分領先第四節差點花光，靠高承恩飆進關鍵三分彈加上洋將布蘭登18分、20籃板挹注，助隊以75：69力退成軍第一年的基隆黑鳶，締造4連霸隊史新頁。

藍少甫、周儀翔、東方譯慷和王子綱開賽互飆外線，雙方互換領先，基隆黑鳶在胡凱翔單節8分發揮下，首節打完取得22：19微幅領先。

第二節裕隆高承恩馬上飆進追平外線，回頭周儀翔單場第2記三分彈也破網，不過裕隆在洋將布蘭登「空中接力」、林明毅飆進底角三分彈加上林仕軒切入得手，裕隆打出一波13：4猛攻，反取得35：29領先，也逼基隆黑鳶5分35秒喊出暫停。恢復比賽後黑鳶雖靠洋將路易士籃下打進止血，但裕隆先有林明毅切入得手，高承恩再命中底角外線，領先擴大到42：31。

高承恩接續2罰得手，裕隆集團領先達到44：31，加上黑鳶長人王晟霖13.8秒出現罰球「麵包」，高承恩又投進半場壓哨球，助裕隆帶著48：34優勢進入下半場。

第三節東方譯慷率先得分，裕隆領先達到全場最高的50：34，不過基隆黑鳶在洋將路易士籃下發揮下打出9：2反撲，加上朱億宗單節8分挹注，裕隆林仕軒的壓哨上籃被王子綱阻攻毀掉，打出單節21：13攻勢的黑鳶將差距縮小到55：61。

黑鳶第四節再連拿3分，裕隆7分38秒才靠高承恩「3分打」止血，不過周儀翔兩罰得手、胡凱翔籃下打進後，黑鳶再追到66：68。王翊帆切入為裕隆止血，但周儀翔馬上飆進外線，差距縮小到68：70。1分42秒高承恩飆進外線，林仕軒切入也得手，裕隆領先回到75：68。

周儀翔最後54秒2罰1中，裕隆雖發生布蘭登走不失誤，但周儀翔和王子綱搶投外線都失手，讓裕隆在漫天藍彩帶中以75：69迎接4連霸，超越隊史SBL第一季到第3季的3連霸，也追平璞園第9季到第12季締造的聯盟紀錄。

前4戰場均只有4分的高承恩今天繳出百分百命中率，6投俱中轟下全場最高19分，布蘭登18分、20籃板，林明毅也有15分；黑鳶以路易士18分最高。

裕隆後衛高承恩跳投出手。記者葉信菉／攝影
裕隆後衛高承恩跳投出手。記者葉信菉／攝影

裕隆洋將布蘭登飛身灌籃。記者葉信菉／攝影
裕隆洋將布蘭登飛身灌籃。記者葉信菉／攝影

裕隆奪下本季SBL冠軍。 記者葉信菉／攝影
裕隆奪下本季SBL冠軍。 記者葉信菉／攝影

裕隆隊封王。 記者葉信菉／攝影
裕隆隊封王。 記者葉信菉／攝影

周儀翔 裕隆 基隆 籃球

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