TPBL／海神同樂會 唐維傑、廖偉皓登海神大廚

高雄全家海神職業籃球隊今年同樂會全新企劃，9日邀請神隊友搭乘「TAKAO巴士」前往淨園農場，與14位本土球員「烤肉趣」，「海神大廚」、「火力全開」、「叫我演技王」等關卡由神隊友與球員攜手破關，另開設一日活動專屬社群群組不定時發布「加分題」，球迷低頭也能搶分，線上線下與球員同歡。

連續第4年舉辦季末「神隊友同樂會」，高雄全家海神隊有別以往從室內活動首度轉戰戶外，活動從搭乘「TAKAO巴士」即展開，遊覽車化身行動KTV，蘇文儒獻唱「派對動物」，魏莨哲、吳彥倫合唱「雲中月圓」笑倒眾人，歌喉擔當勤明慶不忘與神隊友情歌對唱「屋頂」，邱子軒更為5月生日神隊友送上生日快樂歌，未烤肉先端上暖心開胃菜。

重頭戲「海神大廚」以球員矇眼為各組烤肉料理進行評比，由唐維傑、廖偉皓率領的組別拔得頭籌，「叫我演技王」參與的神隊友喝到可樂、醬油面不改色，以精湛演技騙倒全場，兩位「演技后」當之無愧豪取200分積分，幫助第九組逆襲成為本屆最大贏家。

活動結束前，隊長余純安分享收到的陌生訊息，誠心感謝神隊友的一路相挺，也藉此提醒球員持續努力。

「他說自己不是喜愛籃球的球迷，但因為海神開始看球，是撐住生活的力量，喜歡我們每次拚盡全力的樣子，神隊友間也因此多了話題、共同連結跟溫度。」余純安說，「這些話我也希望球員們放在心上，場上場下的所作所為，都影響了這群人，提醒自己不負所托。」

神隊友同樂會「烤肉趣」。圖／高雄全家海神隊提供