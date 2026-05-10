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籃球／全台最大2026紐崔萊三對三籃球挑戰賽 449隊台中熱血開打

聯合報／ 即時報導
2026紐崔萊三對三籃球挑戰賽中區預賽競爭激烈。圖／紐崔萊提供
2026紐崔萊三對三籃球挑戰賽中區預賽競爭激烈。圖／紐崔萊提供

由紐崔萊獨家冠名贊助，全台規模最大的「2026紐崔萊三對三籃球挑戰賽」，9日在國立中興大學籃球場熱血揭開序幕，今年中區預賽吸引國中、高中、大專及社會組共計449隊、1712名選手踴躍報名參賽，場面盛大，展現台灣籃球運動的蓬勃發展與青春能量。

本屆賽事延續三對三籃球快速、刺激的特色，現場氣氛熱烈，各組好手齊聚一堂，以精湛球技與團隊默契展開激烈對抗。從國中組的潛力新星，到社會組的實戰老將，每一場比賽都充滿爆發力與張力，吸引眾多觀眾到場加油，為台中增添濃厚運動氛圍。

除了精彩的比賽，場邊同樣熱鬧非凡。現場邀請到HBL球星：光復高中劉彥菖、何鉦凱、莊立安，以及東山高中球員到場，與所有籃球愛好者親自互動外，現場特設挑戰遊戲區，更是人氣滿檔。從「五米投籃挑戰」、「九宮格霸王」到「跳出極限」摸高挑戰，無論大小朋友皆樂在其中，體驗運動的趣味與挑戰，歡笑聲此起彼落，讓這場籃球嘉年華特別刺激好玩。

隨著中區預賽正式展開，「2026紐崔萊三對三籃球挑戰賽」也將持續點燃全台籃球熱潮，透過賽事串聯各地年輕族群，打造兼具競技、健康與活力的運動平台，讓籃球不只是比賽，更成為推動全民健康的重要力量。

尤其是三對三籃球不僅成為近年全球快速成長的運動項目，更在奧運正式列為比賽競賽後，進一步帶動年輕族群參與熱潮。本次賽事延續分區預賽的方式，希望讓全台更多熱愛籃球的年輕人有舞台展現自我，同時培養團隊合作與運動精神。中區晉級隊伍，將於六月齊聚總決賽，爭奪年度最高榮耀。

身為全球銷售第一的維生素及營養補充品品牌，紐崔萊深耕台灣，長期支持運動賽事，今年已連續第四年獨家冠名贊助全台規模最大的三對三挑戰賽，此外紐崔萊也將健康理念延伸至多元運動領域，包括「日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽」，以及「環法自行車挑戰賽－紐崔萊・日月潭站」。不僅如此，自2025年起，紐崔萊更是中華棒球代表隊的唯一指定營養品牌。

未來，紐崔萊將持續投入各類運動賽事贊助，陪伴每一位熱愛運動的民眾，在追求身心靈全面健康的道路上穩健前行，共創健康新生活。

挑戰遊戲區，人氣滿檔。圖／紐崔萊提供
挑戰遊戲區，人氣滿檔。圖／紐崔萊提供

2026紐崔萊三對三籃球挑戰賽，邀請光復高中及東山高中球員到場。圖／紐崔萊提供
2026紐崔萊三對三籃球挑戰賽，邀請光復高中及東山高中球員到場。圖／紐崔萊提供

籃球 台中

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