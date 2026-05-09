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TPBL／劉丞勳、蔡宸綱連線 攻城獅季後賽首戰奪勝

中央社／ 台北9日電
劉丞勳。圖／TPBL提供
劉丞勳。圖／TPBL提供

台灣職業籃球大聯盟TPBL新竹御嵿攻城獅今天靠著「雙槍」劉丞勳、蔡宸綱連線，搭配盧冠軒挹注18分，終場以97比94擊敗福爾摩沙夢想家，季後賽首戰旗開得勝。

擺脫上季TPBL墊底陰霾的攻城獅，本季谷底反彈鎖定季後賽席次，今天首戰作客夢想家，沒想到首節打完陷入雙位數落後，所幸從學生時期就長期搭檔的劉丞勳、蔡宸綱接連挺身而出，加上從板凳出發的洋將馬力（Marin Maric）展現驚人得分能力，決勝節則輪到盧冠軒穩住戰局，幫助攻城獅順利奪勝。

此役洋將馬力出賽全場最高37分鐘，貢獻「雙10」21分、11籃板，成為攻城獅重要禁區核心，而狀元郎劉丞勳以突破80%命中率繳出14分、6籃板，蔡宸綱拿下13分、7籃板、5助攻，而且沒有發生任何失誤，射手盧冠軒則進帳本土最高18分。

蔡宸綱。資料照
蔡宸綱。資料照

攻城獅總教練威森（Wesam Al-Sous）賽後接受媒體聯訪時表示，這場所有人確實執行比賽計畫，雖然首節內容不是很好，幾次失誤讓對手輕鬆得分，所幸下半場找出應對方式，球員也適時跳出來，「這只是其中1場勝利，接著還是把專注力放在下1場比賽。」

職業生涯季後賽初體驗，劉丞勳笑說剛開始有點緊張，不過隊友都提點自己不要緊張，就算投不進仍會獲得鼓勵，因此讓他逐漸放開來打，照著平常練球去做，並直言這場勝利是團隊勝利，即便過程有點艱辛，「像教練說的可以開心一下，但還是積極備戰下1場。」

威森則補充，劉丞勳是非常認真球員，任何任務交給他都能做得很好，而且是非常棒的防守者，可以守到多個位置，甚至對TPBL聯盟年度防守第1、2隊沒有劉丞勳名字感到驚訝，「當然他還有進步空間，將成為他持續成長養分。」

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