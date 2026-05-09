SBL／周儀翔關鍵罰球逼出決勝G5 粉碎裕隆提前封王美夢

超級籃球聯賽SBL凱撒基隆黑鳶今天靠著周儀翔終場前的關鍵兩次罰球命中，率隊在總冠軍賽第4戰以65比64氣走裕隆集團，不僅擋住對手提前稱王，並逼出決勝第5戰。

超級籃球聯賽總冠軍賽採5戰3勝制，本季新成軍的基隆黑鳶與尋求4連霸的裕隆正面交鋒，在對手已經取得聽牌優勢情況下，基隆黑鳶今天「背水一戰」，靠著調整防守策略奏效，尤其擋下裕隆得分機器布蘭登（Brandon Moss）的最後一擊，最後以1分之差險勝。

此役黑鳶33歲資深後衛王子綱以逼近60%命中率砍進全隊最高16分，加上洋將路易士（Wendell Lewis）貢獻「雙10」16分、10籃板，昔日最有價值球員（MVP）得主周儀翔則繳出10分、7籃板、7助攻的全能數據，攜手幫助黑鳶如願延長戰線，甚至有機會拚隊史首座冠軍。

第23屆超級籃球聯賽（SBL）9日在板橋體育館進行總冠軍賽第4戰，凱撒基隆黑鳶隊周儀翔（前）全場貢獻10分，其中在比賽倒數階段投進關鍵2罰，助隊終場以65比64險勝、扳平總冠軍系列賽戰績。圖中央社提供

黑鳶教練楊志豪賽後接受媒體聯訪時表示，此役特別針對防守策略調整，包含修正對手持球擋拆後的防守、外圍射手的設定，為的是不讓對手能夠舒服投籃，「很開心撐到最後1場，回去再看影片分析，明天就是毫無保留。」

終場前6秒關鍵兩次罰球全數命中、幫助黑鳶逆轉比分，周儀翔笑說，當下抱著放鬆心態，畢竟前一次罰球2罰僅1中，告訴自己只是「簡單罰球」，「接下來最後1場拚就對了。」