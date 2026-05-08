NCAA賀丹獲康乃爾年度突破選手 大學生涯完美落幕

常春藤名校康乃爾大學今天舉行頒獎典禮，台美混血男籃好手賀丹贏得年度突破選手獎，為大學生涯劃下完美句點，媽媽臧珍卓直言意外，並開心兒子努力獲得認可。

效力於常春藤名校康乃爾大學、司職後衛的台美混血男籃好手賀丹（Adam Hinton），在大四賽季數據全面提升，不僅出賽28場全數以先發之姿上陣，在上場時間增加情況下，繳出場均12.5分、3.1籃板及1.9助攻，搭配超過40%的三分球命中率，從原先的替補球員躍升穩定先發角色。

雖然無緣帶領康乃爾大學拿到常春藤聯盟冠軍、進軍全美大學體育聯盟（NCAA）「三月瘋」，不過仍無損賀丹一整年的爆炸性成長，尤其場均得分增加超過8分，讓他從近千人的學生運動員中脫穎而出，入圍康乃爾大學頒獎典禮的年度突破選手獎。

賀丹與女子田徑選手史蒂文斯（FrancineStevens）、草地曲棍球女將凱丁（Uma Kading）及男網選手費南德斯（Rodrigo Fernandes）競爭獎項，最後由賀丹贏得年度突破選手獎，為大四賽季的紀錄再添一筆。

媽媽臧珍卓向中央社記者表示，上週才得知兒子入圍最終名單，原本還以為不可能得獎，沒想到真的拿到殊榮，並笑說當下實在有點驚訝，不過很開心賀丹這麼多年的努力，在本季完全展現出來，同時獲得大家認可。